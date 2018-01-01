На волинському ток-шоу розберуться, як вплинуть санкції Росії проти України





"Як вони вплинуть на економічну і фінансову стабільність в Україні та як відобразяться на військовому конфлікті на сході України дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 9 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 11 листопада о 19:00", - повідомили автори проекту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ток-шоу "Протилежний погляд" розкажуть, проти кого спрямовані санкції Росії."Як вони вплинуть на економічну і фінансову стабільність в Україні та як відобразяться на військовому конфлікті на сході України дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 9 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 11 листопада о 19:00", - повідомили автори проекту.

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