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«Модель XL» із Волині демонструвала нову колекцію Андре Тана

«Модель XL» із Волині демонструвала нову колекцію Андре Тана
Учасниця шоу «Модель XL» із Ковеля Катерина Ващук вийшла на подіум в рамках Ukrainian Fashion Week.

Про це повідомляє сайт телеканалу 1+1.

Хоча Катерина Ващук уже вибула з боротьби за перемогу в шоу, але всі учасниці «Модель XL» вийшли на подіум.

Вони продемонстрували нову колекцію Андре Тана в рамках Ukrainian Fashion Week разом із зірками українського шоу-бізнесу Ольгою Поляковою, Лесею Нікітюк та топ-моделями світового рівня.

«Модель XL» із Волині демонструвала нову колекцію Андре Тана

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Теги: модель, шоу, Волинь
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