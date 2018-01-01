«Модель XL» із Волині демонструвала нову колекцію Андре Тана
Сьогодні, 02:20
Учасниця шоу «Модель XL» із Ковеля Катерина Ващук вийшла на подіум в рамках Ukrainian Fashion Week.
Про це повідомляє сайт телеканалу 1+1.
Хоча Катерина Ващук уже вибула з боротьби за перемогу в шоу, але всі учасниці «Модель XL» вийшли на подіум.
Вони продемонстрували нову колекцію Андре Тана в рамках Ukrainian Fashion Week разом із зірками українського шоу-бізнесу Ольгою Поляковою, Лесею Нікітюк та топ-моделями світового рівня.
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Про це повідомляє сайт телеканалу 1+1.
Хоча Катерина Ващук уже вибула з боротьби за перемогу в шоу, але всі учасниці «Модель XL» вийшли на подіум.
Вони продемонстрували нову колекцію Андре Тана в рамках Ukrainian Fashion Week разом із зірками українського шоу-бізнесу Ольгою Поляковою, Лесею Нікітюк та топ-моделями світового рівня.
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