«Модель XL» із Волині демонструвала нову колекцію Андре Тана

Катерина Ващук вийшла на подіум в рамках Ukrainian Fashion Week.



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Хоча Катерина Ващук уже вибула з боротьби за перемогу в шоу, але всі учасниці «Модель XL» вийшли на подіум.



Вони продемонстрували нову колекцію Андре Тана в рамках Ukrainian Fashion Week разом із зірками українського шоу-бізнесу Ольгою Поляковою, Лесею Нікітюк та топ-моделями світового рівня.





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