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Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО

Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків сталася пізно ввечері 8 листопада в Луцьку.

Про це повідомляють Волинські Новини.

За словами очевидців, близько 21.00 на перехресті вулиць Гнідавська та Даньшина зіткнулися «Москвич 412» та Jeep.

Зі слів очевидців, причиною ДТП стало те, що водій автомобіля Jeep на перехресті не надав перевагу у русі «Москвичу».

Наразі невідомо, чи є постраждалі у ДТП. Обидві автівки зазнали значних пошкоджень - у них розбиті капоти.


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Теги: ДТП, Луцьк
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