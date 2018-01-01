Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО





Про це повідомляють



За словами очевидців, близько 21.00 на перехресті вулиць Гнідавська та Даньшина зіткнулися «Москвич 412» та Jeep.



Зі слів очевидців, причиною ДТП стало те, що водій автомобіля Jeep на перехресті не надав перевагу у русі «Москвичу».



Наразі невідомо, чи є постраждалі у ДТП. Обидві автівки зазнали значних пошкоджень - у них розбиті капоти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків сталася пізно ввечері 8 листопада в Луцьку.Про це повідомляють Волинські Новини За словами очевидців, близько 21.00 на перехресті вулиць Гнідавська та Даньшина зіткнулися «Москвич 412» та Jeep.Зі слів очевидців, причиною ДТП стало те, що водій автомобіля Jeep на перехресті не надав перевагу у русі «Москвичу».Наразі невідомо, чи є постраждалі у ДТП. Обидві автівки зазнали значних пошкоджень - у них розбиті капоти.

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