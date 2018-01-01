Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО
Сьогодні, 22:18
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків сталася пізно ввечері 8 листопада в Луцьку.
Про це повідомляють Волинські Новини.
За словами очевидців, близько 21.00 на перехресті вулиць Гнідавська та Даньшина зіткнулися «Москвич 412» та Jeep.
Зі слів очевидців, причиною ДТП стало те, що водій автомобіля Jeep на перехресті не надав перевагу у русі «Москвичу».
Наразі невідомо, чи є постраждалі у ДТП. Обидві автівки зазнали значних пошкоджень - у них розбиті капоти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Волинські Новини.
За словами очевидців, близько 21.00 на перехресті вулиць Гнідавська та Даньшина зіткнулися «Москвич 412» та Jeep.
Зі слів очевидців, причиною ДТП стало те, що водій автомобіля Jeep на перехресті не надав перевагу у русі «Москвичу».
Наразі невідомо, чи є постраждалі у ДТП. Обидві автівки зазнали значних пошкоджень - у них розбиті капоти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліція оголосила у розшук «луцьких стрільців». ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 22:44
Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО
Сьогодні, 22:18
Волинські силовики покарали домашніх тиранів. ФОТО
Сьогодні, 21:34
Луцькі школярі сходили на екскурсію до патрульних. ФОТО
Сьогодні, 21:08
Медіа