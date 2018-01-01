вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція оголосила у розшук «луцьких стрільців». ПЕРЕЛІК

Поліція оголосила у розшук «луцьких стрільців». ПЕРЕЛІК
Поліція оголосила у розшук учасників стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

Про це повідомили у Южненському відділенні поліції, - пише Южний.інфо.

Через стрілянину слідче управлінням ГУНП у Волинській області 5 листопада 2018 року відомості внесені в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство); ч.2 ст.15 (замах на злочин); п.п. 1,12, ч.2 ст.115 та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

У заподіянні цих правопорушень обґрунтовано підозрюються:

1. Джикія Тамазі Венорієвич (21.10.1981), кримінальне прізвисько - «Томаз».
2. Кривочкін Олександр Вікторович (19.10.1991), прізвисько - «Саша Бровари».
3. Костирко Євген Сергійович (12.10.1988).
4. Арутюнян Армен Тигранович (16.06.1968).
5. Арутюнян Геворг Хачатурович (16.08.1987).
6. Нагайчук Дмитро Олександрович (10.05.1994).
7. Кучугурний Микола Миколайович (19.05.1986).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрілянина, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція оголосила у розшук «луцьких стрільців». ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 22:44
Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО
Сьогодні, 22:18
Волинські силовики покарали домашніх тиранів. ФОТО
Сьогодні, 21:34
Луцькі школярі сходили на екскурсію до патрульних. ФОТО
Сьогодні, 21:08
На чемпіонаті з волейболу перемогли волинські рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 20:56
Схожі новини
Учасники луцької стрілянини покинули авто на Рівненщині: подробиці Учасники луцької стрілянини покинули авто на Рівненщині: подробиці
07 листопад, 13:48
Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО
06 листопад, 21:45
Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині Стрілянина у Луцьку: ймовірних учасників переслідували на Рівненщині
06 листопад, 11:42
Відоме ім'я другого потерпілого у перестрілці на Набережній у Луцьку Відоме ім'я другого потерпілого у перестрілці на Набережній у Луцьку
05 листопад, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція оголосила у розшук «луцьких стрільців». ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 22:44
 0
Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО
Сьогодні, 22:18
 0
Волинські силовики покарали домашніх тиранів. ФОТО
Сьогодні, 21:34
 0
Луцькі школярі сходили на екскурсію до патрульних. ФОТО
Сьогодні, 21:08
 0
На чемпіонаті з волейболу перемогли волинські рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 20:56
 0
Медіа
відео
1/8