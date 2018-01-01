Поліція оголосила у розшук «луцьких стрільців». ПЕРЕЛІК

стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.



Про це повідомили у Южненському відділенні поліції, - пише



Через стрілянину слідче управлінням ГУНП у Волинській області 5 листопада 2018 року відомості внесені в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство); ч.2 ст.15 (замах на злочин); п.п. 1,12, ч.2 ст.115 та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).



У заподіянні цих правопорушень обґрунтовано підозрюються:



1. Джикія Тамазі Венорієвич (21.10.1981), кримінальне прізвисько - «Томаз».

2. Кривочкін Олександр Вікторович (19.10.1991), прізвисько - «Саша Бровари».

3. Костирко Євген Сергійович (12.10.1988).

4. Арутюнян Армен Тигранович (16.06.1968).

5. Арутюнян Геворг Хачатурович (16.08.1987).

6. Нагайчук Дмитро Олександрович (10.05.1994).

7. Кучугурний Микола Миколайович (19.05.1986).



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