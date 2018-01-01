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Лідер «бляхарів» на знак протесту спалив свій Land Rover. ВІДЕО

Лідер «бляхарів» на знак протесту спалив свій Land Rover. ВІДЕО
Лідер ГО «АвтоЄвроСила» Олег Ярошевич спалив свій Land Rover на знак протесту через те, що нардепи не підтримали правку активістів щодо легалізації єврономерів.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Коментуючи процес, чоловік назвав це особистим протестом проти сьогоднішнього рішення Верховної Ради, охрестивши його «свавіллям і змовою». Ярошевич заявив, що за умов новоприйнятого закону людям простіше буде спалити свій автомобіль ніж переплачувати за нього. Активіст також додав, що нардепи сьогодні «думають не про тих людей».

«Вони сьогодні говорять про екологію, вони сьогодні говорять про загрязнення, про якісь моменти... Можливо, але вони не про ту екологію і не про тих людей думають сьогодні», - заявив Ярошевич.



Нагадаємо, що Верховна Рада на своєму засіданні в четвер, 8 листопада, прийняла закон, який повинен вирішити проблему автомобілів на єврономерах та зменшити податкове навантаження при імпорті вживаних авто. За півроку дії закону всі авто на іноземній реєстрації мають бути або розмитнені, або вивезені. Адже разом з цим законом, Верховна Рада має прийняти ще закон, який забороняє ввезення автомобілів на іноземній реєстрації та встановлює значні штрафи за це порушення і забороняє ввозити такі автомобілі у режимі транзиту.

Самі власники автомобілів на єврономерах висловили незадоволення прийнятим законом і закликали писати до президента звернення, щоб він його ветував. «Євробляхери» вимагають скасувати акцизний податок взагалі чи прибрати з формули розрахунку акцизу коефіцієнт віку.

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Теги: єврономери
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