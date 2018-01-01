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У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах

У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах
Власники автомобілів на єврономерах проведуть у Луцьку віче щодо доступних ставок розмитнення машин.

Про це у соціальній мережі Facebook написав активіст Радим Романюк.

За словами Романюка, сьогодні, 8 листопада, на Замковій площі у Луцьку відбулися збори автомобілістів, де обговорили закон 8487 (щодо легалізації так званих «євроблях»).

Учасники заходу вирішили звернутися щодо питання доступного розмитнення до органів місцевого самоврядування області та міста з озвученням позиції громади.

Окрім того, на 11 листопада на Театральному майдані о 12.00 вони проведуть віче, де ухвалять рішення щодо подальших кроків.

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Теги: єврономери, Луцьк
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