У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах





Про це у соціальній мережі Facebook написав активіст Радим Романюк.



За словами Романюка, сьогодні, 8 листопада, на Замковій площі у Луцьку відбулися збори автомобілістів, де обговорили закон 8487 (щодо легалізації так званих «євроблях»).



Учасники заходу вирішили звернутися щодо питання доступного розмитнення до органів місцевого самоврядування області та міста з озвученням позиції громади.



Окрім того, на 11 листопада на Театральному майдані о 12.00 вони проведуть віче, де ухвалять рішення щодо подальших кроків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники автомобілів на єврономерах проведуть у Луцьку віче щодо доступних ставок розмитнення машин.Про це у соціальній мережі Facebook написав активістЗа словами Романюка, сьогодні, 8 листопада, на Замковій площі у Луцьку відбулися збори автомобілістів, де обговорили закон 8487 (щодо легалізації так званих «євроблях»).Учасники заходу вирішили звернутися щодо питання доступного розмитнення до органів місцевого самоврядування області та міста з озвученням позиції громади.Окрім того, на 11 листопада на Театральному майдані о 12.00 вони проведуть віче, де ухвалять рішення щодо подальших кроків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію