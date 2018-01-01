Мінвуглепром не ухвалював рішення про ліквідацію волинської шахти

Міністерство енергетики та вугільної промисловості наразі не ухвалювало рішення про ліквідацію шахти № 9 «Нововолинська».Про це йдеться у відповіді на звернення облради за підписом заступника міністра, - повідомили у прес-службі Волиньради.У Мінвуглепромі відреагували нащодо вирішення ситуації, яка склалася на шахті № 9 «Нововолинська».У документі за підписом заступника міністра Анатолія Корзуна зазначається, що основними гірничо-технічними показниками проекту програми розвитку гірничих робіт на 2019 рік по шахті № 9 «Нововолинська» передбачено видобути 90 тисяч тонн вугілля, підготувати гірничими роботами та ввести в експлуатацію дві нових лави.«Слід зазначити, що при розгляді оперативних та річної програм розвитку гірничих робіт питання щодо ліквідації шахти № 9 «Нововолинська» не розглядалося. При цьому наголошуємо, що ліквідація юридичної особи відповідно до чинного законодавства потребує прийняття окремого управлінського рішення. Наразі рішення щодо ліквідації підприємства Міністерством не приймалось», - йдеться у відповіді.