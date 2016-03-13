«Антизлодійські» каналізаційні люки встановили в місті на Волині
Сьогодні, 03:43
У Рожищі очистили каналізаційні мережі та колодязі й встановили на них полімерпіщані люки.
Про це повідомили у Рожищенській міськраді.
Працівники здійснили гідродинамічне очищення каналізаційних мереж та колодязів на вулицях Мазепи, Залізничній, Марка Вовчка та Незалежності.
Як відомо, каналізаційна система в житлових районах постійно піддається великому навантаженню і вимагає планового профілактичного чищення.
«Після очищення каналізаційних колодязів на них працівниками ПЖКГ було встановлено 21 полімерпіщаний люк, який унеможливлює попадання сторонніх предметів в каналізаційну мережу», - зазначив директор Рожищенського ПЖКГ Анатолій Мєдвєдєв.
Зауважимо, що полімерпіщані люки використовуються для оглядових колодязів зовнішніх водопровідно-каналізаційних мереж. Люки з полімерно-піщаної композиції — новітня розробка, створена з урахуванням сучасних вимог техніки безпеки та екологічних норм, у комунальному господарстві.
Вони є надійними й водночас непривабливими для крадіїв, оскільки виготовленні не з металу.
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Про це повідомили у Рожищенській міськраді.
Працівники здійснили гідродинамічне очищення каналізаційних мереж та колодязів на вулицях Мазепи, Залізничній, Марка Вовчка та Незалежності.
Як відомо, каналізаційна система в житлових районах постійно піддається великому навантаженню і вимагає планового профілактичного чищення.
«Після очищення каналізаційних колодязів на них працівниками ПЖКГ було встановлено 21 полімерпіщаний люк, який унеможливлює попадання сторонніх предметів в каналізаційну мережу», - зазначив директор Рожищенського ПЖКГ Анатолій Мєдвєдєв.
Зауважимо, що полімерпіщані люки використовуються для оглядових колодязів зовнішніх водопровідно-каналізаційних мереж. Люки з полімерно-піщаної композиції — новітня розробка, створена з урахуванням сучасних вимог техніки безпеки та екологічних норм, у комунальному господарстві.
Вони є надійними й водночас непривабливими для крадіїв, оскільки виготовленні не з металу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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