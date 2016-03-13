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«Антизлодійські» каналізаційні люки встановили в місті на Волині

«Антизлодійські» каналізаційні люки встановили в місті на Волині
У Рожищі очистили каналізаційні мережі та колодязі й встановили на них полімерпіщані люки.

Про це повідомили у Рожищенській міськраді.

Працівники здійснили гідродинамічне очищення каналізаційних мереж та колодязів на вулицях Мазепи, Залізничній, Марка Вовчка та Незалежності.

Як відомо, каналізаційна система в житлових районах постійно піддається великому навантаженню і вимагає планового профілактичного чищення.

«Після очищення каналізаційних колодязів на них працівниками ПЖКГ було встановлено 21 полімерпіщаний люк, який унеможливлює попадання сторонніх предметів в каналізаційну мережу», - зазначив директор Рожищенського ПЖКГ Анатолій Мєдвєдєв.

Зауважимо, що полімерпіщані люки використовуються для оглядових колодязів зовнішніх водопровідно-каналізаційних мереж. Люки з полімерно-піщаної композиції — новітня розробка, створена з урахуванням сучасних вимог техніки безпеки та екологічних норм, у комунальному господарстві.

Вони є надійними й водночас непривабливими для крадіїв, оскільки виготовленні не з металу.


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Теги: каналізація, Волинь
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