«Антизлодійські» каналізаційні люки встановили в місті на Волині

У Рожищі очистили каналізаційні мережі та колодязі й встановили на них полімерпіщані люки.Про це повідомили у Рожищенській міськраді.Працівники здійснили гідродинамічне очищення каналізаційних мереж та колодязів на вулицях Мазепи, Залізничній, Марка Вовчка та Незалежності.Як відомо, каналізаційна система в житлових районах постійно піддається великому навантаженню і вимагає планового профілактичного чищення.«Після очищення каналізаційних колодязів на них працівниками ПЖКГ було встановлено 21 полімерпіщаний люк, який унеможливлює попадання сторонніх предметів в каналізаційну мережу», - зазначив директор Рожищенського ПЖКГЗауважимо, що полімерпіщані люки використовуються для оглядових колодязів зовнішніх водопровідно-каналізаційних мереж. Люки з полімерно-піщаної композиції — новітня розробка, створена з урахуванням сучасних вимог техніки безпеки та екологічних норм, у комунальному господарстві.Вони є надійними й водночас непривабливими для крадіїв, оскільки виготовленні не з металу.