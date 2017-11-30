Переходили дорогу: у Рівному автівка збила матір з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 08:47
У Рівному на вулиці Міцкевича авто Chrysler Pacifica збив матір з дитиною.
Про це інформує Рівне вечірнє.
Від удару в матері – забої, а дитина відбулася переляком.
«Драгер» показав у водія 1,75 проміле. Нагадаємо, що норма 0,2 проміле алкоголю.
Додамо, що патрульні поліцейські взяли у водія біоматеріали, щоб визначити, чи не вживав він перед тим наркотики.
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Про це інформує Рівне вечірнє.
Від удару в матері – забої, а дитина відбулася переляком.
«Драгер» показав у водія 1,75 проміле. Нагадаємо, що норма 0,2 проміле алкоголю.
Додамо, що патрульні поліцейські взяли у водія біоматеріали, щоб визначити, чи не вживав він перед тим наркотики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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