Переходили дорогу: у Рівному автівка збила матір з дитиною. ФОТО





Про це інформує



Від удару в матері – забої, а дитина відбулася переляком.



«Драгер» показав у водія 1,75 проміле. Нагадаємо, що норма 0,2 проміле алкоголю.



Додамо, що патрульні поліцейські взяли у водія біоматеріали, щоб визначити, чи не вживав він перед тим наркотики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному на вулиці Міцкевича авто Chrysler Pacifica збив матір з дитиною.Про це інформує Рівне вечірнє Від удару в матері – забої, а дитина відбулася переляком.«Драгер» показав у водія 1,75 проміле. Нагадаємо, що норма 0,2 проміле алкоголю.Додамо, що патрульні поліцейські взяли у водія біоматеріали, щоб визначити, чи не вживав він перед тим наркотики.

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