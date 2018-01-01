Курс валют у Луцьку на 9 листопада





Євро при купівлі становить - 31.687, при продажу - 32.225.



Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.433.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.068, продаж - 7.578.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.788, а продаж - 28.083.Євро при купівлі становить - 31.687, при продажу - 32.225.Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.433.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.068, продаж - 7.578.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію