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Курс валют у Луцьку на 9 листопада

Курс валют у Луцьку на 9 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.788, а продаж - 28.083.

Євро при купівлі становить - 31.687, при продажу - 32.225.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.433.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.068, продаж - 7.578.

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Теги: курс валют, Луцьк
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