вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – новий мурал із зображенням кота

У Луцьку – новий мурал із зображенням кота
Луцький художник Андрій Присяжнюк намалював новий мурал із зображенням кота, який з'явився на будівлі за адресою вул. Огієнка 2а.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

"В той час, як серед лучан точаться дискусії стосовно ціни за проїзд в громадському транспорті, а в міській раді триває війна за владу-молода армія нашого міста працює над іміджем Луцька. #луцькийстиль став неформальним брендом нашого міста, а наш андеграунд вже давно створює назовні нові локації та події, які жваво обговорюють далеко за межами Луцька", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мурал, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку проведуть спортивний турнір пам'яті Олега Твердохліба
Сьогодні, 09:59
Волинському народному хору – 40 років. ФОТО
Сьогодні, 09:53
У Луцьку – новий мурал із зображенням кота
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку на 9 листопада
Сьогодні, 09:00
Переходили дорогу: у Рівному автівка збила матір з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 08:47
Схожі новини
У Луцьку з'явився новий мурал із зображенням птаха У Луцьку з'явився новий мурал із зображенням птаха
02 листопад, 17:49
На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО На луцькій багатоповерхівці малюють величезний мурал. ФОТО
18 жовтень, 15:17
У Луцьку намалювали новий мурал. ФОТО У Луцьку намалювали новий мурал. ФОТО
06 вересень, 11:55
У Луцьку з’явився мурал із відомим віршем Ліни Костенко. ФОТО У Луцьку з’явився мурал із відомим віршем Ліни Костенко. ФОТО
23 квітень, 04:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах
08 листопад, 23:42
 1
Куди піти на вихідні у Луцьку: 9-11 листопада
Сьогодні, 11:00
 0
Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
На волинській митниці серед медапаратури виявили «зайвий» вантаж. ФОТО
Сьогодні, 10:45
 0
Судять лучанина, який крав нафту на Рівненщині
Сьогодні, 10:26
 0
Медіа
відео
1/8