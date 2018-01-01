У Луцьку – новий мурал із зображенням кота

Луцький художникнамалював новий мурал із зображенням кота, який з'явився на будівлі за адресою вул. Огієнка 2а.Про це він написав на своїй сторінці у facebook."В той час, як серед лучан точаться дискусії стосовно ціни за проїзд в громадському транспорті, а в міській раді триває війна за владу-молода армія нашого міста працює над іміджем Луцька. #луцькийстиль став неформальним брендом нашого міста, а наш андеграунд вже давно створює назовні нові локації та події, які жваво обговорюють далеко за межами Луцька", - йдеться у дописі.