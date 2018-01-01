У Луцьку – новий мурал із зображенням кота
Сьогодні, 09:41
Луцький художник Андрій Присяжнюк намалював новий мурал із зображенням кота, який з'явився на будівлі за адресою вул. Огієнка 2а.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"В той час, як серед лучан точаться дискусії стосовно ціни за проїзд в громадському транспорті, а в міській раді триває війна за владу-молода армія нашого міста працює над іміджем Луцька. #луцькийстиль став неформальним брендом нашого міста, а наш андеграунд вже давно створює назовні нові локації та події, які жваво обговорюють далеко за межами Луцька", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"В той час, як серед лучан точаться дискусії стосовно ціни за проїзд в громадському транспорті, а в міській раді триває війна за владу-молода армія нашого міста працює над іміджем Луцька. #луцькийстиль став неформальним брендом нашого міста, а наш андеграунд вже давно створює назовні нові локації та події, які жваво обговорюють далеко за межами Луцька", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку проведуть спортивний турнір пам'яті Олега Твердохліба
Сьогодні, 09:59
Волинському народному хору – 40 років. ФОТО
Сьогодні, 09:53
У Луцьку – новий мурал із зображенням кота
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку на 9 листопада
Сьогодні, 09:00
Переходили дорогу: у Рівному автівка збила матір з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 08:47
Медіа