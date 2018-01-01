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У Луцьку проведуть спортивний турнір пам'яті Олега Твердохліба

У Луцьку проведуть спортивний турнір пам'яті Олега Твердохліба
Лучан кличуть на спортивний турнір "Сталева воля" пам'яті Олега Твердохліба, бійця батальйону "Айдар", попереднього голови громадської спілки "Спілка воїнів АТО Волині".

Про це йдеться на сторінці "Спілка Воїнів АТО Волині" у facebook.

Захід відбудеться 2 грудня у спортивно-розважальному комплексі «Adrenalin City» за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.

Реєстрація та зважування учасників буде проводитися з 08 год. по 10 год. у день змаганнь. Початок змагань о 10:00.

Передбачається проведення одноденного змагання з армреслінгу, пауерліфтингу, гирьового спорту серед діючих військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС а також серед ветеранів з інвалідністю.

До змагань допускаються спортсмени на безоплатній основі, що знають техніку виконання загальних вправ та надають іменні заявки на участь у змаганнях.

Змагання відбуватимуться у таких дисциплінах:

- Жим штанги лежачи. Надається три спроби;
- Гирьовий спорт – поштовх гирі однією рукою 24 кг на максимальну кількість підняття протягом 3 хвилин;
- Армреслінг – боротьба на руках на спеціальному обладнанні на визначення переможця у вагових категоріях.

Кожен спортсмен повинен мати спортивну форму.

На цих змаганнях учасники змагаються у наступних вагових категоріях: до 72 кг, 72-85, 85-97, 97+.
Категорії:
1.Інваліди війни (АТО/ООС);
2. Учасники бойових дій.

Деталі про участь у турнірі та реєстрацію Ви можете отримати за телефонами:
+38 095 040 78 98, +380 097 162 64 79 (VIBER)
[email protected] - В'ячеслав,
+ 38 093 477 83 13 - Павло
Або ж за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка 67, 5 поверх, 523 офіс.


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Теги: Олега Твердохліб, турнір
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