У Луцьку проведуть спортивний турнір пам'яті Олега Твердохліба
Сьогодні, 09:59
Лучан кличуть на спортивний турнір "Сталева воля" пам'яті Олега Твердохліба, бійця батальйону "Айдар", попереднього голови громадської спілки "Спілка воїнів АТО Волині".
Про це йдеться на сторінці "Спілка Воїнів АТО Волині" у facebook.
Захід відбудеться 2 грудня у спортивно-розважальному комплексі «Adrenalin City» за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.
Реєстрація та зважування учасників буде проводитися з 08 год. по 10 год. у день змаганнь. Початок змагань о 10:00.
Передбачається проведення одноденного змагання з армреслінгу, пауерліфтингу, гирьового спорту серед діючих військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС а також серед ветеранів з інвалідністю.
До змагань допускаються спортсмени на безоплатній основі, що знають техніку виконання загальних вправ та надають іменні заявки на участь у змаганнях.
Змагання відбуватимуться у таких дисциплінах:
- Жим штанги лежачи. Надається три спроби;
- Гирьовий спорт – поштовх гирі однією рукою 24 кг на максимальну кількість підняття протягом 3 хвилин;
- Армреслінг – боротьба на руках на спеціальному обладнанні на визначення переможця у вагових категоріях.
Кожен спортсмен повинен мати спортивну форму.
На цих змаганнях учасники змагаються у наступних вагових категоріях: до 72 кг, 72-85, 85-97, 97+.
Категорії:
1.Інваліди війни (АТО/ООС);
2. Учасники бойових дій.
Деталі про участь у турнірі та реєстрацію Ви можете отримати за телефонами:
+38 095 040 78 98, +380 097 162 64 79 (VIBER)
[email protected] - В'ячеслав,
+ 38 093 477 83 13 - Павло
Або ж за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка 67, 5 поверх, 523 офіс.
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Про це йдеться на сторінці "Спілка Воїнів АТО Волині" у facebook.
Захід відбудеться 2 грудня у спортивно-розважальному комплексі «Adrenalin City» за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.
Реєстрація та зважування учасників буде проводитися з 08 год. по 10 год. у день змаганнь. Початок змагань о 10:00.
Передбачається проведення одноденного змагання з армреслінгу, пауерліфтингу, гирьового спорту серед діючих військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС а також серед ветеранів з інвалідністю.
До змагань допускаються спортсмени на безоплатній основі, що знають техніку виконання загальних вправ та надають іменні заявки на участь у змаганнях.
Змагання відбуватимуться у таких дисциплінах:
- Жим штанги лежачи. Надається три спроби;
- Гирьовий спорт – поштовх гирі однією рукою 24 кг на максимальну кількість підняття протягом 3 хвилин;
- Армреслінг – боротьба на руках на спеціальному обладнанні на визначення переможця у вагових категоріях.
Кожен спортсмен повинен мати спортивну форму.
На цих змаганнях учасники змагаються у наступних вагових категоріях: до 72 кг, 72-85, 85-97, 97+.
Категорії:
1.Інваліди війни (АТО/ООС);
2. Учасники бойових дій.
Деталі про участь у турнірі та реєстрацію Ви можете отримати за телефонами:
+38 095 040 78 98, +380 097 162 64 79 (VIBER)
[email protected] - В'ячеслав,
+ 38 093 477 83 13 - Павло
Або ж за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка 67, 5 поверх, 523 офіс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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