У Луцьку проведуть спортивний турнір пам'яті Олега Твердохліба

Олега Твердохліба,



Про це йдеться на сторінці "Спілка Воїнів АТО Волині" у facebook.



Захід відбудеться 2 грудня у спортивно-розважальному комплексі «Adrenalin City» за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.



Реєстрація та зважування учасників буде проводитися з 08 год. по 10 год. у день змаганнь. Початок змагань о 10:00.



Передбачається проведення одноденного змагання з армреслінгу, пауерліфтингу, гирьового спорту серед діючих військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС а також серед ветеранів з інвалідністю.



До змагань допускаються спортсмени на безоплатній основі, що знають техніку виконання загальних вправ та надають іменні заявки на участь у змаганнях.



Змагання відбуватимуться у таких дисциплінах:



- Жим штанги лежачи. Надається три спроби;

- Гирьовий спорт – поштовх гирі однією рукою 24 кг на максимальну кількість підняття протягом 3 хвилин;

- Армреслінг – боротьба на руках на спеціальному обладнанні на визначення переможця у вагових категоріях.



Кожен спортсмен повинен мати спортивну форму.



На цих змаганнях учасники змагаються у наступних вагових категоріях: до 72 кг, 72-85, 85-97, 97+.

Категорії:

1.Інваліди війни (АТО/ООС);

2. Учасники бойових дій.



Деталі про участь у турнірі та реєстрацію Ви можете отримати за телефонами:

+38 095 040 78 98, +380 097 162 64 79 (VIBER)



+ 38 093 477 83 13 - Павло

Або ж за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка 67, 5 поверх, 523 офіс.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан кличуть на спортивний турнір "Сталева воля" пам'яті бійця батальйону "Айдар" , попереднього голови громадської спілки "Спілка воїнів АТО Волині".Про це йдеться на сторінці "Спілка Воїнів АТО Волині" у facebook.Захід відбудеться 2 грудня у спортивно-розважальному комплексі «Adrenalin City» за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.Реєстрація та зважування учасників буде проводитися з 08 год. по 10 год. у день змаганнь. Початок змагань о 10:00.Передбачається проведення одноденного змагання з армреслінгу, пауерліфтингу, гирьового спорту серед діючих військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС а також серед ветеранів з інвалідністю.До змагань допускаються спортсмени на безоплатній основі, що знають техніку виконання загальних вправ та надають іменні заявки на участь у змаганнях.Змагання відбуватимуться у таких дисциплінах:- Жим штанги лежачи. Надається три спроби;- Гирьовий спорт – поштовх гирі однією рукою 24 кг на максимальну кількість підняття протягом 3 хвилин;- Армреслінг – боротьба на руках на спеціальному обладнанні на визначення переможця у вагових категоріях.Кожен спортсмен повинен мати спортивну форму.На цих змаганнях учасники змагаються у наступних вагових категоріях: до 72 кг, 72-85, 85-97, 97+.Категорії:1.Інваліди війни (АТО/ООС);2. Учасники бойових дій.Деталі про участь у турнірі та реєстрацію Ви можете отримати за телефонами:+38 095 040 78 98, +380 097 162 64 79 (VIBER) [email protected] - В'ячеслав,+ 38 093 477 83 13 - ПавлоАбо ж за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка 67, 5 поверх, 523 офіс.

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