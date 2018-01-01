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Судять лучанина, який крав нафту на Рівненщині

Судять лучанина, який крав нафту на Рівненщині
На Рівненщині судять лучанина, якого підозрюють у крадіжці нафти.

Про це пише видання Рівне.Вечірнє.

Прес-служба Рівненського апеляційного суду повідомляє, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно громадянина, який підозрюється у замаху на таємне викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та у пошкодженні магістральних нафтопроводів.

Відомо, що підозрюваний за попередньою змовою з іншим громадянином упродовж вересня-жовтня 2018 року на 354 кілометрі нафтопроводу «Мозер-Броди» АТ «Укртранснафта», здійснили наскрізне свердління в трубі та кустарним способом обладнали його пристроєм для відкачування нафти. Чоловіки до лісового масиву між селами Стовпець і Онишківці у Дубенському районі, що на Рівненщині, під землею проклали армовані шланги та приєднали гумову ємність об’ємом 4 м³. Коли резервуар наповнився, сучасних «кулібіних» працівники поліції у ніч проти 13 жовтня затримали. Майнова шкода складає 62 200 гривень.

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ виходив з того, що у ході судового розгляду з’ясувалося, що громадянин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та має непогашену судимість.

37-річного жителя Луцька взяли під варту із зали суду. Якщо підозрюваний не внесе визначену судом заставу, він перебуватиме в СІЗО по 3 січня 2019 року.


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Теги: крадіжка, нафта
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