Волинські атовці обурені діями очільника Держгеокадастру. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

За два дні до свого фактичного звільнення начальник Держгеокадастру Волиніпідписав наказ про виготовлення проектів землеустрою для 20-ти земельних ділянок мешканцям Рівного, Рівненської, Житомирської та навіть Херсонської областей.Нагадаємо, під час зустрічі з атовцями у Горохові. Також він пообіцяв особисто розібратися у ситуаціях та вивчити, чи дійсно неправомірно відмовляли атовцям у виділенні землі.Натомість за два дні до фактичного звільнення, тобто, 6 листопада, Олесь Іващенко підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою на землі загальною площею у 40 гектарів мешканцям інших регіонів країни у Горохівському районі. Однак багато самих мешканців району, котрі є учасниками бойових дій, земельних ділянок не отримали.Тож атовці та представники громадських організацій 9 листопада вдруге завітали до керівника ГУ Держгеокадастру у Волинскій області, щоби розібратися з ситуацією.Натомість у робочий час ні Іващенка, ні його заступника не виявилося. У відділі кадрів заявили, що немає контактів очільника управління.«Ми з 9-ї години під управлінням. На місці їх не було вже зранку. Нам окупувати Держгеокадастр чи що?» – обуривсяЗаступника очільника управління Анатолія Полякова атовці знайшли у сусідньому приміщенні.«Я не знаю де він. Офіційно керівник знаходиться на робочому місці», - сказав він. Додзвонитися до Іващенка, аби той пояснив ситуацію, посадовець не зміг.