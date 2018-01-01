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На волинській митниці серед медапаратури виявили «зайвий» вантаж. ФОТО

На волинській митниці серед медапаратури виявили «зайвий» вантаж. ФОТО
В Україну через «Ягодин» хотіли провезти 4 тренажери вартістю 700 тисяч гривень, які не були вказані у декларації.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Встановили, що до митного контролю у пункті пропуску Ягодин були подані документи, згідно з якими відправник з Чехії поставляв до Києва медичне обладнання: імпланти, пристрої та засоби для хірургії, апаратуру для кисневої, озоно- та аеротерапії, штучного дихання реанімації тощо.

Під час огляду вмісту транспортного засобу у ньому виявили 4 предмети, не заявлені у товаросупровідних докуметах. Їхня вага – 181 кг – фіксувалася як надлишкова під час порівняння заявлених та фактичних характеристик вантажу.

Нині, відповідно до статті 511 Митного Кодексу України, тренажери вилучили на склад митниці. Вони підлягають конфіскації. Матеріали справи передані до суду для притягнення порушників до відповідальності.
На волинській митниці серед медапаратури виявили «зайвий» вантаж. ФОТО

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Теги: митниця, Ягодин
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