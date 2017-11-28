Туманний Луцьк: неймовірні фото
Сьогодні, 13:39
Листопадовий день вразив лучан густим туманом. 9 листопада він, здавалося б, оповив весь Луцьк.
Особливо цей день запам'ятають водії, адже видимість на дорогах стала в рази гіршою.
Натомість ще гарнішими стали осінні краєвиди, які у тумані набули певної таємничості.
Атмосферу міста у тумані крізь об'єктив фотоапарата спробувало передати Інформаційне агентство ВолиньPost.
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Особливо цей день запам'ятають водії, адже видимість на дорогах стала в рази гіршою.
Натомість ще гарнішими стали осінні краєвиди, які у тумані набули певної таємничості.
Атмосферу міста у тумані крізь об'єктив фотоапарата спробувало передати Інформаційне агентство ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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