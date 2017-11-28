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Туманний Луцьк: неймовірні фото

Туманний Луцьк: неймовірні фото
Листопадовий день вразив лучан густим туманом. 9 листопада він, здавалося б, оповив весь Луцьк.

Особливо цей день запам'ятають водії, адже видимість на дорогах стала в рази гіршою.

Натомість ще гарнішими стали осінні краєвиди, які у тумані набули певної таємничості.

Атмосферу міста у тумані крізь об'єктив фотоапарата спробувало передати Інформаційне агентство ВолиньPost.

Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Туманний Луцьк: неймовірні фото


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Теги: Луцьк, туман, фото
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