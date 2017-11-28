Туманний Луцьк: неймовірні фото





Особливо цей день запам'ятають водії, адже видимість на дорогах стала в рази гіршою.



Натомість ще гарнішими стали осінні краєвиди, які у тумані набули певної таємничості.



Атмосферу міста у тумані крізь об'єктив фотоапарата спробувало передати Інформаційне агентство ВолиньPost.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Листопадовий день вразив лучан густим туманом. 9 листопада він, здавалося б, оповив весь Луцьк.Особливо цей день запам'ятають водії, адже видимість на дорогах стала в рази гіршою.Натомість ще гарнішими стали осінні краєвиди, які у тумані набули певної таємничості.Атмосферу міста у тумані крізь об'єктив фотоапарата спробувало передати

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