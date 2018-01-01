Monatik вразив публіку костюмом на відомій церемонії. ФОТО

Сергію Бабкіну.



Сам же артист теж неабияк здивував оригінальним баченням моди – на святкування він одягнув пончо, схоже на велетенський картатий плед, - Таблоїд Волині.



Думки прихильників співака розділилися: дехто переконаний, що Дмитрові варто знайти іншого стиліста, хтось каже, що таки одяг додає 10 кілограмів, але знайшлися й ті, хто із захватом оцінив нестандартний лук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На відомій церемонії Elle style awards 2018 співак з Луцька MONATIK вручав нагороду найстильнішому співакуСам же артист теж неабияк здивував оригінальним баченням моди – на святкування він одягнув пончо, схоже на велетенський картатий плед, - Таблоїд Волині.Думки прихильників співака розділилися: дехто переконаний, що Дмитрові варто знайти іншого стиліста, хтось каже, що таки одяг додає 10 кілограмів, але знайшлися й ті, хто із захватом оцінив нестандартний лук.

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