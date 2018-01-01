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Monatik вразив публіку костюмом на відомій церемонії. ФОТО

Monatik вразив публіку костюмом на відомій церемонії. ФОТО
На відомій церемонії Elle style awards 2018 співак з Луцька MONATIK вручав нагороду найстильнішому співаку Сергію Бабкіну.

Сам же артист теж неабияк здивував оригінальним баченням моди – на святкування він одягнув пончо, схоже на велетенський картатий плед, - Таблоїд Волині.

Думки прихильників співака розділилися: дехто переконаний, що Дмитрові варто знайти іншого стиліста, хтось каже, що таки одяг додає 10 кілограмів, але знайшлися й ті, хто із захватом оцінив нестандартний лук.

Monatik вразив публіку костюмом на відомій церемонії. ФОТО
Monatik вразив публіку костюмом на відомій церемонії. ФОТО
Monatik вразив публіку костюмом на відомій церемонії. ФОТО

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Теги: Monatik
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