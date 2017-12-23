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Луцький спортклуб отримав нові столи. ФОТО

Луцький спортклуб отримав нові столи. ФОТО
Луцький спортивний клуб «Стріла» поповнився новими спеціальними шахово-шашковими столами. На звернення ініціативної групи ЛПЗ відгукнувся депутат Луцької міської ради Андрій Покровський, який і виділив кошти з депутатського фонду на те, аби діти та дорослі вдосконалювали свою майстерність за професійними столами.

Подяку депутату у Facebook висловила лучанка Наталія Гуркіна, - пише Конкурент.

«У "Стрілу" привезли шість спеціальних шахово-шашкових столів! За таке важливе для Громади придбання ВЕЛИКА ПОДЯКА летить до депутата Луцької міської ради та засновника Громадянського Руху "СВІДОМІ" Андрія Покровського! Це він виділив кошти з депутатського фонду на наш спортивний заклад. Окреме ДЯКУЮ Євгенію Мікояну за конструктивну співпрацю в питанні вибору столів! Та ще одне ДЯКУЮ - Миколі Яручику за сприяння позитивного вирішення цього питання», – подякувала жінка.
Луцький спортклуб отримав нові столи. ФОТО
Луцький спортклуб отримав нові столи. ФОТО

Помічник депутата Євгеній Мікоян зауважив, що потреба у столах дійсно була.

«Приємно, що в нашому місті є активні мешканці та дійсно робочі ініціативні групи. Ми завжди за конструктивну співпрацю. Потреба в цих столах справді була і шаховий турнір показав, що вони принесуть багато користі як і дітям, так і дорослим. Це дає людям будь-якої вікової категорії можливість провести дозвілля з користю», – розповів Мікоян.

Варто зауважити, що Андрій Покровський допомагає покращити не лише свій виборчий округ, а все місто. Так, у Луцьку всі охочі лучани можуть займатися будь-яким видом спорту на території "Сіті Парку", де є чудові сучасні спортмайданчики, а також діють безкоштовні секції з футболу, волейболу і тенісу для школярів.



Луцький спортклуб отримав нові столи. ФОТО
Луцький спортклуб отримав нові столи. ФОТО
Луцький спортклуб отримав нові столи. ФОТО
Луцький спортклуб отримав нові столи. ФОТО

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Теги: Андрій Покровський, допомога, спорт
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