На Волині грибники у лісі знайшли небезпечні предмети

Піротехніки знешкодили 2 боєприпаси, виявлені напередодні мешканцями Маневицького району у лісі під час збирання грибів.Зокрема на підозрілі предмети грибники натрапили у лісосмугах поблизу сіл Грузятин та Кам’януха, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Під час обстеження вказаної території біля села Грузятин піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд калібру 152 міліметри, а біля села Кам’януха – мінометну міну калібру 82 міліметри.Небезпечні предмети піротехніки вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили у встановленому порядку. А прилеглу територію, де були виявлені боєприпаси, додатково обстежили і констатували, що більше небезпечних предметів там немає.