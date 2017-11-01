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На Волині грибники у лісі знайшли небезпечні предмети

На Волині грибники у лісі знайшли небезпечні предмети
Піротехніки знешкодили 2 боєприпаси, виявлені напередодні мешканцями Маневицького району у лісі під час збирання грибів.

Зокрема на підозрілі предмети грибники натрапили у лісосмугах поблизу сіл Грузятин та Кам’януха, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Під час обстеження вказаної території біля села Грузятин піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд калібру 152 міліметри, а біля села Кам’януха – мінометну міну калібру 82 міліметри.

Небезпечні предмети піротехніки вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили у встановленому порядку. А прилеглу територію, де були виявлені боєприпаси, додатково обстежили і констатували, що більше небезпечних предметів там немає.

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Теги: снаряди, Волинь, піротехніки
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