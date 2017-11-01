На Волині грибники у лісі знайшли небезпечні предмети
Сьогодні, 12:38
Піротехніки знешкодили 2 боєприпаси, виявлені напередодні мешканцями Маневицького району у лісі під час збирання грибів.
Зокрема на підозрілі предмети грибники натрапили у лісосмугах поблизу сіл Грузятин та Кам’януха, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Під час обстеження вказаної території біля села Грузятин піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд калібру 152 міліметри, а біля села Кам’януха – мінометну міну калібру 82 міліметри.
Небезпечні предмети піротехніки вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили у встановленому порядку. А прилеглу територію, де були виявлені боєприпаси, додатково обстежили і констатували, що більше небезпечних предметів там немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема на підозрілі предмети грибники натрапили у лісосмугах поблизу сіл Грузятин та Кам’януха, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Під час обстеження вказаної території біля села Грузятин піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд калібру 152 міліметри, а біля села Кам’януха – мінометну міну калібру 82 міліметри.
Небезпечні предмети піротехніки вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили у встановленому порядку. А прилеглу територію, де були виявлені боєприпаси, додатково обстежили і констатували, що більше небезпечних предметів там немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в аварії постраждав велосипедист
Сьогодні, 12:43
На Волині грибники у лісі знайшли небезпечні предмети
Сьогодні, 12:38
Луцький спортклуб отримав нові столи. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Monatik вразив публіку костюмом на відомій церемонії. ФОТО
Сьогодні, 12:09
Медіа