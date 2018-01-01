У Луцьку в аварії постраждав велосипедист





Інцидент трапився учора, 8 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебував 60-річний житель міста Луцька. Попередньо, водій створив ситуацію, внаслідок якої 45-річний велосипедист впав.



У результаті ДТП він отримав тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Глушець сталася ДТП за участю автомобіля Chery Amulet і велосипедиста. Внаслідок автопригоди постраждав велосипедист.Інцидент трапився учора, 8 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебував 60-річний житель міста Луцька. Попередньо, водій створив ситуацію, внаслідок якої 45-річний велосипедист впав.У результаті ДТП він отримав тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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