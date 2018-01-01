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У Луцьку в аварії постраждав велосипедист

У Луцьку в аварії постраждав велосипедист
У Луцьку на вулиці Глушець сталася ДТП за участю автомобіля Chery Amulet і велосипедиста. Внаслідок автопригоди постраждав велосипедист.

Інцидент трапився учора, 8 листопада, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 60-річний житель міста Луцька. Попередньо, водій створив ситуацію, внаслідок якої 45-річний велосипедист впав.

У результаті ДТП він отримав тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, Луцьк
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