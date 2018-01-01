Небезпечний автостоп: у Луцькому районі в автомобілі побили і пограбували чоловіка

У Луцькому районі чоловік сів в автомобіль, в якому його побили та пограбували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що учора, 8 листопада, до поліції з повідомленням про побиття та пограбування звернувся 36-річний житель Луцького району.Поліцейські з’ясували, що напередодні ввечері у селищі Торчин невідомі погодилися підвезти потерпілого автомобілем до сусіднього села. У транспортному засобі його побили й забрали гроші.Наразі ж відомо, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 22-річний житель Луцького району. Його та транспортний засіб затримали.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.