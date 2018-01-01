вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Небезпечний автостоп: у Луцькому районі в автомобілі побили і пограбували чоловіка

Небезпечний автостоп: у Луцькому районі в автомобілі побили і пограбували чоловіка
У Луцькому районі чоловік сів в автомобіль, в якому його побили та пограбували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що учора, 8 листопада, до поліції з повідомленням про побиття та пограбування звернувся 36-річний житель Луцького району.

Поліцейські з’ясували, що напередодні ввечері у селищі Торчин невідомі погодилися підвезти потерпілого автомобілем до сусіднього села. У транспортному засобі його побили й забрали гроші.

Наразі ж відомо, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 22-річний житель Луцького району. Його та транспортний засіб затримали.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розбій, Торчин, Луцький район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина купили автівку за фальшиві долари
Сьогодні, 12:58
Волинянці, яка давала хабар прокурору, оголосили підозру
Сьогодні, 12:55
Небезпечний автостоп: у Луцькому районі в автомобілі побили і пограбували чоловіка
Сьогодні, 12:50
У Луцьку в аварії постраждав велосипедист
Сьогодні, 12:43
На Волині грибники у лісі знайшли небезпечні предмети
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
У селі поблизу Луцька озброєні бандити винесли з будинку понад мільйон гривень У селі поблизу Луцька озброєні бандити винесли з будинку понад мільйон гривень
02 листопад, 14:49
В осередку президентської партії у Луцькому районі – новий керівник В осередку президентської партії у Луцькому районі – новий керівник
02 листопад, 11:13
З’явилося відео з затримання банди псевдополіцейських на Волині З’явилося відео з затримання банди псевдополіцейських на Волині
01 листопад, 22:22
Нагородили двох лучан, які затримали розбійника Нагородили двох лучан, які затримали розбійника
31 жовтень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах
08 листопад, 23:42
 1
«Брати Шумахери» їдуть до Луцька з ювілейним концертом
Сьогодні, 13:42
 0
Туманний Луцьк: неймовірні фото
Сьогодні, 13:39
 0
Хлопець Каті Литкіної розповів нові деталі у справі
Сьогодні, 13:35
 0
На Волині відкрили 14-ий інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8