Небезпечний автостоп: у Луцькому районі в автомобілі побили і пограбували чоловіка
Сьогодні, 12:50
У Луцькому районі чоловік сів в автомобіль, в якому його побили та пограбували.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що учора, 8 листопада, до поліції з повідомленням про побиття та пограбування звернувся 36-річний житель Луцького району.
Поліцейські з’ясували, що напередодні ввечері у селищі Торчин невідомі погодилися підвезти потерпілого автомобілем до сусіднього села. У транспортному засобі його побили й забрали гроші.
Наразі ж відомо, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 22-річний житель Луцького району. Його та транспортний засіб затримали.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що учора, 8 листопада, до поліції з повідомленням про побиття та пограбування звернувся 36-річний житель Луцького району.
Поліцейські з’ясували, що напередодні ввечері у селищі Торчин невідомі погодилися підвезти потерпілого автомобілем до сусіднього села. У транспортному засобі його побили й забрали гроші.
Наразі ж відомо, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 22-річний житель Луцького району. Його та транспортний засіб затримали.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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