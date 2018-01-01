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Мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом: загинули двоє. ВІДЕО

Мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом: загинули двоє. ВІДЕО
На об’їзній дорозі навколо Львова біля села Рясна-Руська не розминулися мотоцикліст та велосипедист. Обоє від отриманих травм загинули на місці.

Хто спричинив зіткнення, у поліції наразі не кажуть, – йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок, – передає УНН.

Відомо, що за кермом мотоцикла був 27-річний львів'янин. Особу велосипедиста ще встановлюють. При ньому, за попередніми даними, не було документів.

Також поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.


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Теги: аварія, смерть, ДТП, Львівщина
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