Мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом: загинули двоє. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
На об’їзній дорозі навколо Львова біля села Рясна-Руська не розминулися мотоцикліст та велосипедист. Обоє від отриманих травм загинули на місці.
Хто спричинив зіткнення, у поліції наразі не кажуть, – йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок, – передає УНН.
Відомо, що за кермом мотоцикла був 27-річний львів'янин. Особу велосипедиста ще встановлюють. При ньому, за попередніми даними, не було документів.
Також поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.
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Хто спричинив зіткнення, у поліції наразі не кажуть, – йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок, – передає УНН.
Відомо, що за кермом мотоцикла був 27-річний львів'янин. Особу велосипедиста ще встановлюють. При ньому, за попередніми даними, не було документів.
Також поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.
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