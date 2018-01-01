Мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом: загинули двоє. ВІДЕО





Хто спричинив зіткнення, у поліції наразі не кажуть, – йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок, – передає



Відомо, що за кермом мотоцикла був 27-річний львів'янин. Особу велосипедиста ще встановлюють. При ньому, за попередніми даними, не було документів.



Також поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На об’їзній дорозі навколо Львова біля села Рясна-Руська не розминулися мотоцикліст та велосипедист. Обоє від отриманих травм загинули на місці.Хто спричинив зіткнення, у поліції наразі не кажуть, – йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок, – передає УНН Відомо, що за кермом мотоцикла був 27-річний львів'янин. Особу велосипедиста ще встановлюють. При ньому, за попередніми даними, не було документів.Також поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

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