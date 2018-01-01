На Волині на техпрацівницю дитсадка завели кримінал через декларацію





Жінка, будучи депутатом Луківської сільської ради Рожищенського району, не подала до Єдиного державного реєстру декларацію особи, — пише



«Своїми умисними діями, які виразились у неподанні суб'єктом декларування декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Прозапобігання корупції», обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366-1 КК України», — йдеться у повідомленні.



В судовому засіданні обвинувачена вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнала повністю, щиро розкаялась у вчиненому та заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за ст. 366-1КК Україниу зв'язку з дійовим каяттям, на підставі ст. 45 КК України та закриття кримінального провадження щодо неї.



Суд, заслухавши обвинувачену, прокурора, який не заперечив проти звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, прийшов до висновку, що клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за дійовим каяттям підставне та підлягає до задоволення.



Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

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