Шкіра і кістки: на Вінниччині син заморив голодом матір-пенсіонерку. ВІДЕО 18+





Сусіди вважають, що син навмисне доводив маму до смерті, - йдеться в сюжеті



Коли ледь живу жінку доправили до лікарні, її вигляд вразив навіть бувалих медиків – геть знесилена Броніслава Андрущенко важила лише 30 кілограмів.



"Ми такого не бачили, коли людина - це шкіра і кістки. Всі органи вражаються від хронічного недоїдання: в неї враженна і серцево-судинна система, і нервова", - каже в.о. завідувача інфекційного відділення Козятинської ЦРЛ Тетяна Хоміцька. Лікарі вважають, що жінку морили голодом кілька місяців.



У свої 87 жінка важила лише 30 кілограмів. Її кілька місяців тримали під замком і не допускали до неї навіть лікарів. Сусіди вважають, син навмисне доводив маму до смерті.



У знущанні над старенькою сусіди звинувачують її сина - він нібито залякував матір роками. "Він сказав: іди по горілку. Мати сліпа, з палицею, не може йти, йде у магазин, бо інакше він її буде бити", - каже жителька села Бродецьке Тетяна Чайка. Перестала ж виходити на вулицю бабуся влітку, коли її 54-річний син почав зустрічатися з жінкою із сусіднього села. "Вона розказувала, що я попродаю хати, позабираю паї. Мабуть, бабушка їм ця була лишня", - припускає сусідка Олеся Шпак.



Забили на сполох люди після того, як один із сусідів випадково дізнався про стан жінки – він пішов просити Павла втихомирити собаку, що зірвався з ланцюга, але господаря вдома не було. "Зайшов у хату, бабушка стояла навколішки в калюжі сечі і не могла встати. У хаті такий такий холод, що зуб на зуб не попадав", - розповіла Олеся Шпак. "Туди ніхто не міг добитися, там все було закрито. Розписав усім листи: прокуратура, поліція, районна рада, адміністрація. І всі прийшли дивитися, що там робиться", - розповів селищний голова Ярослав Лопатюк. Проте пускати до хати людей чоловік відмовився. Після години перемов поліцейський вліз у хату через вікно і запустив туди медиків. Вигляд жінки приголомшив усіх. "У Бухенвальді не було таких, як ця", - каже мешканець с. Бродецьке Анатолій Костюк. "Вона навіть говорити не могла", - розповіла сусідка Ліда Нечепорук.



Бабусю терміново шпиталізували, а її сина після допиту відпустили додому. Проте зараз його в селі немає, двері оселі опломбовані. Жінку, з якою він нібито зустрічався, ТСН знайшла в сусідньому селі. Та переконує – Павло для неї лише друг, і його обмовили. "Він годував її , вона їла дуже трошечки, то він обмовлений", - каже вона і запевняє, що ні на яку землю не претендує. Про свого друга каже, що він зараз у лікарні, проте в якій саме – не розкриває. "Він переніс тяжкі побиття. У нього виламані три ребра, забої м’яких тканин – побили поліцейські", - каже Тетяна Куліковська.



Проте і свідки вилучення бабусі, і сама поліція звинувачення відкидають. Поки прокуратура з’ясовує, били чоловіка чи ні, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За неналежний догляд за старенькою матір’ю, а саме так кваліфікували цю справу, Павлові загрожує до шести місяців в’язниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінниччині жінку кілька місяців тримали під замком і не допускали до неї навіть лікарів.Сусіди вважають, що син навмисне доводив маму до смерті, - йдеться в сюжеті ТСН Коли ледь живу жінку доправили до лікарні, її вигляд вразив навіть бувалих медиків – геть знесиленаважила лише 30 кілограмів."Ми такого не бачили, коли людина - це шкіра і кістки. Всі органи вражаються від хронічного недоїдання: в неї враженна і серцево-судинна система, і нервова", - каже в.о. завідувача інфекційного відділення Козятинської ЦРЛ Тетяна Хоміцька. Лікарі вважають, що жінку морили голодом кілька місяців.У свої 87 жінка важила лише 30 кілограмів. Її кілька місяців тримали під замком і не допускали до неї навіть лікарів. Сусіди вважають, син навмисне доводив маму до смерті.У знущанні над старенькою сусіди звинувачують її сина - він нібито залякував матір роками. "Він сказав: іди по горілку. Мати сліпа, з палицею, не може йти, йде у магазин, бо інакше він її буде бити", - каже жителька села Бродецьке Тетяна Чайка. Перестала ж виходити на вулицю бабуся влітку, коли її 54-річний син почав зустрічатися з жінкою із сусіднього села. "Вона розказувала, що я попродаю хати, позабираю паї. Мабуть, бабушка їм ця була лишня", - припускає сусідка Олеся Шпак.Забили на сполох люди після того, як один із сусідів випадково дізнався про стан жінки – він пішов просити Павла втихомирити собаку, що зірвався з ланцюга, але господаря вдома не було. "Зайшов у хату, бабушка стояла навколішки в калюжі сечі і не могла встати. У хаті такий такий холод, що зуб на зуб не попадав", - розповіла Олеся Шпак. "Туди ніхто не міг добитися, там все було закрито. Розписав усім листи: прокуратура, поліція, районна рада, адміністрація. І всі прийшли дивитися, що там робиться", - розповів селищний голова Ярослав Лопатюк. Проте пускати до хати людей чоловік відмовився. Після години перемов поліцейський вліз у хату через вікно і запустив туди медиків. Вигляд жінки приголомшив усіх. "У Бухенвальді не було таких, як ця", - каже мешканець с. Бродецьке Анатолій Костюк. "Вона навіть говорити не могла", - розповіла сусідка Ліда Нечепорук.Бабусю терміново шпиталізували, а її сина після допиту відпустили додому. Проте зараз його в селі немає, двері оселі опломбовані. Жінку, з якою він нібито зустрічався, ТСН знайшла в сусідньому селі. Та переконує – Павло для неї лише друг, і його обмовили. "Він годував її , вона їла дуже трошечки, то він обмовлений", - каже вона і запевняє, що ні на яку землю не претендує. Про свого друга каже, що він зараз у лікарні, проте в якій саме – не розкриває. "Він переніс тяжкі побиття. У нього виламані три ребра, забої м’яких тканин – побили поліцейські", - каже Тетяна Куліковська.Проте і свідки вилучення бабусі, і сама поліція звинувачення відкидають. Поки прокуратура з’ясовує, били чоловіка чи ні, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За неналежний догляд за старенькою матір’ю, а саме так кваліфікували цю справу, Павлові загрожує до шести місяців в’язниці.

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