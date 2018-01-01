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На Волині шахраї видурили у пенсіонерки 27 тисяч гривень

На Волині шахраї видурили у пенсіонерки 27 тисяч гривень
Схема шахрайства "Ваш син у поліції" - не нова, проте волиняни все ще потерпають від таких дій зловмисників, позбуваючись значних сум грошей.

Так, днями 77-річна мешканка Луцька віддала 10 тис. грн. та 600 доларів США незнайомцю, бажаючи залагодити ситуацію з ДТП, винуватцем якої нібито став її син, - інформує прес-служба прокуратури області.

Жінці зателефонували "із поліції" та повідомили прикру новину. І тут же заспокоїли, що і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші.

Не потелефонувавши до сина, аби з'ясувати ситуацію, жінка погодилася віддати усю наявну в хаті готівку незнайомцю, який охоче по неї під'їхав.






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Теги: шахраї, волинянка
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