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Чому олігархи обирають Струмівку*

Чому олігархи обирають Струмівку*
Чи не усім цікаво, чому олігархи вибирають Струмівку, а не купують житло у Луцьку.

Саме тут, на вечірньому променаді вулицями, можна зустріти дам з наймоднішими і дорогими породами ручних собак - мопсами і шпіцами.

Відчуття, що ви гуляєте європейськими вуличками. Будинки - один кращий іншого. Цікаві ландшафтні рішення. Село розширюється, росте, стає цікавішим в архітектурному плані.

Найголовніша перевага Струмівки - це, звичайно, величезний зелений ліс поруч з селом. Відмінна дорога без заторів дозволить вам дістатися до центру Луцька за 20 хвилин. Маршрутки ходять кожні 15 хвилин. На мою думку, чудові умови.

Більше того, так вважаю не тільки я. Ціна будинку або ділянки тут досить висока.

Однак нещодавно масштабне будівництво за доступними цінами почали нафтові олігархи зі Львова - компанія «ВолиньНафтоБуд».

Якість матеріалів і саме будівництво значно відрізняються від стандартів в кращу сторону. Як нам вдалося з'ясувати, раніше частина робочих працювала на будівництві «палаців» під Львовом і Києвом. Але після «рекомендації» зверху більшу частину працівників перекинули сюди. «ВолиньНафтоБуд» підписав контракт з сербськими будівельниками, які здійснюють нагляд за ходом робіт.

Все це разом забезпечує суперякість і довговічність будинків і - це не може не тішити покупців.

Звичайно, багато хто з гламурних мешканців засмутилися, коли побачили яскраву рекламу «ВолиньНафтоБуду» у всьому місту.

Спочатку це був Бетмен, який зацікавив, мабуть, кожного лучанина і всіх гостей міста (Йде перевірка), потім вони оживили Любарта (Переїжджаю), тепер запустили суперакцію - своє житло за 200 доларів в місяць на термін до двох років. Але - за умови оплати 70% вартості квартири. Правда, як нас запевнили телефоном (066-104-04-04), відтермінування можуть дати і при меншому внеску - в 50% або навіть 30%. З урахуванням того, що механізми кредитування або іпотеки на Україні майже не працюють, такий підхід забудовника у якого є гроші на будівництво не може не радувати!

Якщо перед вами постав вибір купити квартиру у Луцьку чи у Струмівці, і вам важко зважити всі плюси і мінуси, зателефонуйте 066-104-04-04 – і вам допоможуть прийняти правильне рішення!

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Чому олігархи обирають Струмівку*
Чому олігархи обирають Струмівку*
Чому олігархи обирають Струмівку*
Чому олігархи обирають Струмівку*

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Теги: будівництво, Струмівка
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