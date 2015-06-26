Таємниці Струмівки: чому там «медом намазано»*





Ми вирішили з'ясувати, які переваги у цього району у порівнянні з життям в самому Луцьку та чим він такий привабливий.



У «BAR 11» ми поспілкувалися з кількома місцевими жителями. Нічого надзвичайного ми не дізналися. Підсумовуючи все сказане можна виокремити такі переваги: ранкові пробіжки на свіжому повітрі; вечірні променади; прогулянки з собакою; суботні пікніки; велопрогулянки; безпечні ігри в м'яч, хованки.



Як зазначив один з наших співрозмовників, доступність таких простих радощів цінують заможні жителі Європи. Коли, скажімо, наші новоспечені багатії, ті що «з грязі в князі», понад усе хочуть високий паркан навколо власних віл.



Життя за містом кардинально відрізняється від міського. Тепер замість крихітного дитячого майданчика і вічно заставленого машинами двору у вашому розпорядженні буде цілий ліс. Собаку можна нарешті відпустити побігати без повідка, а дітей - кататися на самокатах, велосипедах, збирати шишки, будувати курені або ходити в імпровізовані походи. Яке ж дитинство без таємного будиночка з гілок і листя та поєдинків на джедайських світлових мечах з палиць?



Бігати у лісі під спів птахів і дихати свіжим повітрям з ароматами хвої набагато приємніше, ніж рахувати кілометри на біговій доріжці в задушливому залі з купою людей навколо. Крім того, в ліс не потрібно їхати: прокинувся, одягнув форму, вийшов на прогулянку або ж на ранкову пробіжку. А можна і килимок розстелити та повправлятися в стійці на руках або асанах з йоги. У вихідні ж - на пікніки, шашлики і за грибами.



У Струмівці активно веде будівництво львівська компанія



Отож, купити квартиру в Луцьку чи у передмісті Луцька – вибір за вами! У будь-якому випадку, таке серйозне рішення краще приймати після дзвінка у відділ продажу ЖК «Сімейна Фортеця»: (066) 104-04-04

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