Луцькрада порушила закон, виставивши приміщення «Освіти» на аукціон, – прокуратура

Луцька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом, аби визнати незаконним і скасувати рішення Луцькради щодо продажу приміщення на проспекті Волі, 8 шляхом продажу на аукціоні без умов.Про це повідомили на сайті прокуратури Волині.У цьому приміщенні із 1959 року знаходиться книгарня "Освіта". Засновником Комунального підприємства "Освіта" є Волинська обласна державна адміністрація, основним видом діяльності - роздрібна торгівля книгами.Вирішивши продати приміщення на аукціоні, Луцька міська рада порушила вимоги чинного законодавства, адже продаж таких приміщень заборонений.Так, Законом України «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» заборонено відчуження приміщень, в яких перебувають книгарні й підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, трудові колективи, а також творчі спілки.Окрім того, на відчуження такого комунального майна діє встановлений Верховною Радою України мораторій.Отож прокурори в суді вимагатимуть визнати рішення Луцької міської ради про продаж приміщення книгарні незаконним та скасувати його.