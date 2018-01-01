Подробиці затримання одного з «луцьких стрільців». ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 16:42
Учасника стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку взяли під варту.
"За принципової позиції прокурорів галузевого відділу прокуратури Волинської області одному з учасників подій 5 листопада 2018 року на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку, в результаті яких один чоловік загинув, а двоє отримали поранення, Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави", - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
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Учора, 8 листопада 2018 року, 24-річному мешканцю Київської області повідомили про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 296 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї та предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (кримінальні правопорушення, передбачені п.12 ч.2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 12 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України) триває.
Вживаються заходи задля затримання усіх причетних до вчинення цих злочинів.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.
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"За принципової позиції прокурорів галузевого відділу прокуратури Волинської області одному з учасників подій 5 листопада 2018 року на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку, в результаті яких один чоловік загинув, а двоє отримали поранення, Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави", - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліція знайшла авто, на якому втекли «луцькі стрільці». ВІДЕО
Учора, 8 листопада 2018 року, 24-річному мешканцю Київської області повідомили про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 296 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї та предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (кримінальні правопорушення, передбачені п.12 ч.2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 12 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України) триває.
Вживаються заходи задля затримання усіх причетних до вчинення цих злочинів.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Менти хватить в носі ковиряти! посадіть АСЛАНА!!!!
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