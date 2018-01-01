Українці відзначать Всесвітній день шопінгу мільйоном купівель та розстрочкою*





Як повідомили в ПриватБанку, цього року в День холостяка банкіри прогнозують 20-відсоткове зростання кількості купівель та оплат картками ПриватБанку як за кордоном, так і в Україні. При цьому для покупців вітчизняних онлайн-магазинів 11.11 діятимуть



«ПриватБанк не лише добре підготувався технічно до Всесвітнього дня шопінгу, щоб забезпечити якісне опрацювання мільйонів транзакцій, а й встановив у цей день особливі умови для купівлі в розстрочку – до 25 платежів на будь-які товари на сайтах магазинів – партнерів «Оплати частинами», – заявив керівник напрямку з роботи з торговельними підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов.



За інформацією ПриватБанку, минулого року в сезон розпродажів банк установив абсолютний український рекорд зі зростання купівель у розстрочку та кількості опрацьованих транзакцій. Сьогодні система процесингу банку пройшла тестові випробування за максимального навантаження, що перевищує минулорічні пікові показники на 25%.



«З досвіду минулого року: основна причина неуспішних транзакцій у День холостяка – відсутність на картці необхідної суми та помилки під час введення даних картки, – зазначив Євген Васильцов. – У сезон розпродажів, коли сайти та процесинг банку працюють на пікових навантаженнях, у разі неуспішної транзакції або купівлі потрібно просто її повторити за кілька хвилин. В Інтернеті, як і в «живих» магазинах, теж бувають черги».



Сервіс пільгової розстрочки «Оплата частинами» сьогодні працює в найбільших українських інтернет-магазинах з продажу побутової техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття тощо. За його допомоги суму будь-якої купівлі можна розділити на рівні частини. Кредит оформляється автоматично прямо біля каси, а договором при цьому стає чек з усіма необхідними реквізитами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 листопада, у перший день традиційного періоду мегарозпродажів, у найбільших світових і вітчизняних інтернет-магазинах клієнти ПриватБанку можуть зробити понад мільйон купівель.Як повідомили в ПриватБанку, цього року в День холостяка банкіри прогнозують 20-відсоткове зростання кількості купівель та оплат картками ПриватБанку як за кордоном, так і в Україні. При цьому для покупців вітчизняних онлайн-магазинів 11.11 діятимуть пільгові умови розстрочки.«ПриватБанк не лише добре підготувався технічно до Всесвітнього дня шопінгу, щоб забезпечити якісне опрацювання мільйонів транзакцій, а й встановив у цей день особливі умови для купівлі в розстрочку – до 25 платежів на будь-які товари на сайтах магазинів – партнерів «Оплати частинами», – заявив керівник напрямку з роботи з торговельними підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов.За інформацією ПриватБанку, минулого року в сезон розпродажів банк установив абсолютний український рекорд зі зростання купівель у розстрочку та кількості опрацьованих транзакцій. Сьогодні система процесингу банку пройшла тестові випробування за максимального навантаження, що перевищує минулорічні пікові показники на 25%.«З досвіду минулого року: основна причина неуспішних транзакцій у День холостяка – відсутність на картці необхідної суми та помилки під час введення даних картки, – зазначив. – У сезон розпродажів, коли сайти та процесинг банку працюють на пікових навантаженнях, у разі неуспішної транзакції або купівлі потрібно просто її повторити за кілька хвилин. В Інтернеті, як і в «живих» магазинах, теж бувають черги».Сервіс пільгової розстрочки «Оплата частинами» сьогодні працює в найбільших українських інтернет-магазинах з продажу побутової техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття тощо. За його допомоги суму будь-якої купівлі можна розділити на рівні частини. Кредит оформляється автоматично прямо біля каси, а договором при цьому стає чек з усіма необхідними реквізитами.

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