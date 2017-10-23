На зарплати освітянам та медикам Володимира держава виділить 2,5 мільйона гривень

Ірина Томашук повідомила, що для виплати зарплат до кінця року освітянам міста не вистачає 4,5 млн грн, а медпрацівникам – 4 млн.



Про це пише



Міський голова Петро Саганюк повідомив, що області найближчим часом держава має додати 39 мільйонів гривень.



Із них 2,5 млн обіцяли і Володимиру-Волинському.



Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук зазначив, що нестачу держсубвенції може взяти на себе місто. Люди без зарплат не залишаться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 листопада під час засідання сесії Володимир-Волинської міської ради заступник начальника міського фінансового управління – начальник бюджетного відділуповідомила, що для виплати зарплат до кінця року освітянам міста не вистачає 4,5 млн грн, а медпрацівникам – 4 млн.Про це пише Буг Міський головаповідомив, що області найближчим часом держава має додати 39 мільйонів гривень.Із них 2,5 млн обіцяли і Володимиру-Волинському.Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук зазначив, що нестачу держсубвенції може взяти на себе місто. Люди без зарплат не залишаться.

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