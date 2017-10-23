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На зарплати освітянам та медикам Володимира держава виділить 2,5 мільйона гривень

На зарплати освітянам та медикам Володимира держава виділить 2,5 мільйона гривень
9 листопада під час засідання сесії Володимир-Волинської міської ради заступник начальника міського фінансового управління – начальник бюджетного відділу Ірина Томашук повідомила, що для виплати зарплат до кінця року освітянам міста не вистачає 4,5 млн грн, а медпрацівникам – 4 млн.

Про це пише Буг.

Міський голова Петро Саганюк повідомив, що області найближчим часом держава має додати 39 мільйонів гривень.

Із них 2,5 млн обіцяли і Володимиру-Волинському.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук зазначив, що нестачу держсубвенції може взяти на себе місто. Люди без зарплат не залишаться.

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Теги: гроші, освіта, медицина
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