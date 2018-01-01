Волинянка за сурогат заплатить 17 тисяч гривень штрафу





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За даними слідства, ковельчанка на початку червня 2018 року придбала у Ковелі на вулиці Володимирській у невідомої особи 980 літрів спирту в пластикових пляшках та картонних коробках різної ємкості, заплативши продавцю 26 тисяч 700 гривень.



Все це «добро» вона зберігала у гаражному масиві на території міста Ковеля для перепродажу третім особам, аж поки вищевказані підакцизні товари не були виявлені та вилучені працівниками поліції.



17 липня правоохоронці вилучили майже 600 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, у тому числі й відомих торгових марок.



Ковельський міськрайонний суд оштрафував підсудну на 17 тисяч гривень. Вироком суду арешт на майно та речі, які було вилучено під час обшуку, скасовано. Весь фальсифікований алкоголь, який був речовим доказом, суд ухвалив знищити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка за зберігання понад півтисячі літрів фальсифікованого алкоголю заплатить 17 тисяч гривень штрафу.Про це пише Район.Ковель За даними слідства, ковельчанка на початку червня 2018 року придбала у Ковелі на вулиці Володимирській у невідомої особи 980 літрів спирту в пластикових пляшках та картонних коробках різної ємкості, заплативши продавцю 26 тисяч 700 гривень.Все це «добро» вона зберігала у гаражному масиві на території міста Ковеля для перепродажу третім особам, аж поки вищевказані підакцизні товари не були виявлені та вилучені працівниками поліції.17 липня правоохоронці вилучили майже 600 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, у тому числі й відомих торгових марок.Ковельський міськрайонний суд оштрафував підсудну на 17 тисяч гривень. Вироком суду арешт на майно та речі, які було вилучено під час обшуку, скасовано. Весь фальсифікований алкоголь, який був речовим доказом, суд ухвалив знищити.

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