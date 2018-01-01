Як лучани писали радіодиктант національної єдності. ВІДЕО

Олександр Авраменко - читав текст із радіостудії на Хрещатику 26.



У луцькій школі-ліцеї №9 диктант писали учні і вчителі, - йдеться у сюжеті



"Із задоволенням виконую ті завдання, обов'язково даю на перевірку вчителям української мови та літератури. По відгуках вчителів, кажуть, що я грамотна людина. Зараз в правописі української мови дуже багато змін...", - розповіла вчитель математики та інформатики Наталія Лігоцька.



Розпочали писати диктант рівно о 11:30 під назвою "Крила України". Твір був про іноземців, для яких Україна стала другою Батьківщиною. Загалом у ньому було 166 слів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День української писемності і мови, яке відзначають 9 листопада, писали радіодиктант національної єдності під назвою "Крила України". Автор диктанту -- читав текст із радіостудії на Хрещатику 26.У луцькій школі-ліцеї №9 диктант писали учні і вчителі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині "Із задоволенням виконую ті завдання, обов'язково даю на перевірку вчителям української мови та літератури. По відгуках вчителів, кажуть, що я грамотна людина. Зараз в правописі української мови дуже багато змін...", - розповіла вчитель математики та інформатикиРозпочали писати диктант рівно о 11:30 під назвою "Крила України". Твір був про іноземців, для яких Україна стала другою Батьківщиною. Загалом у ньому було 166 слів.Деталі у сюжеті:

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