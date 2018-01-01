Як лучани писали радіодиктант національної єдності. ВІДЕО
Сьогодні, 17:44
У День української писемності і мови, яке відзначають 9 листопада, писали радіодиктант національної єдності під назвою "Крила України". Автор диктанту - Олександр Авраменко - читав текст із радіостудії на Хрещатику 26.
У луцькій школі-ліцеї №9 диктант писали учні і вчителі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Із задоволенням виконую ті завдання, обов'язково даю на перевірку вчителям української мови та літератури. По відгуках вчителів, кажуть, що я грамотна людина. Зараз в правописі української мови дуже багато змін...", - розповіла вчитель математики та інформатики Наталія Лігоцька.
Розпочали писати диктант рівно о 11:30 під назвою "Крила України". Твір був про іноземців, для яких Україна стала другою Батьківщиною. Загалом у ньому було 166 слів.
Деталі у сюжеті:
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У луцькій школі-ліцеї №9 диктант писали учні і вчителі, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Із задоволенням виконую ті завдання, обов'язково даю на перевірку вчителям української мови та літератури. По відгуках вчителів, кажуть, що я грамотна людина. Зараз в правописі української мови дуже багато змін...", - розповіла вчитель математики та інформатики Наталія Лігоцька.
Розпочали писати диктант рівно о 11:30 під назвою "Крила України". Твір був про іноземців, для яких Україна стала другою Батьківщиною. Загалом у ньому було 166 слів.
Деталі у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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