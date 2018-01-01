У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона
Сьогодні, 18:42
Капітальний ремонт розпочали на вулиці Шевченка у селищі Рокині.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
Як зазначила голова громади, ремонт обійдеться у майже півтора мільйона гривень.
"Розпочато роботи по кап.ремонту дорожнього покриття по вул.Шевченка(ліва сторона) в смт.Рокині. Вартість робіт 1млн.487 тис.861грн. Облаштовується асфальтоване покриття на 707 м,загальною прощею ремонту 3 225 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
Як зазначила голова громади, ремонт обійдеться у майже півтора мільйона гривень.
"Розпочато роботи по кап.ремонту дорожнього покриття по вул.Шевченка(ліва сторона) в смт.Рокині. Вартість робіт 1млн.487 тис.861грн. Облаштовується асфальтоване покриття на 707 м,загальною прощею ремонту 3 225 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
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