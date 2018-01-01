У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона





Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.



Як зазначила голова громади, ремонт обійдеться у майже півтора мільйона гривень.



"Розпочато роботи по кап.ремонту дорожнього покриття по вул.Шевченка(ліва сторона) в смт.Рокині. Вартість робіт 1млн.487 тис.861грн. Облаштовується асфальтоване покриття на 707 м,загальною прощею ремонту 3 225 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Капітальний ремонт розпочали на вулиці Шевченка у селищі Рокині.Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГЯк зазначила голова громади, ремонт обійдеться у майже півтора мільйона гривень."Розпочато роботи по кап.ремонту дорожнього покриття по вул.Шевченка(ліва сторона) в смт.Рокині. Вартість робіт 1млн.487 тис.861грн. Облаштовується асфальтоване покриття на 707 м,загальною прощею ремонту 3 225 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію