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У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона

У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона
Капітальний ремонт розпочали на вулиці Шевченка у селищі Рокині.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.

Як зазначила голова громади, ремонт обійдеться у майже півтора мільйона гривень.

"Розпочато роботи по кап.ремонту дорожнього покриття по вул.Шевченка(ліва сторона) в смт.Рокині. Вартість робіт 1млн.487 тис.861грн. Облаштовується асфальтоване покриття на 707 м,загальною прощею ремонту 3 225 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона
У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона
У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона

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Теги: дорога, ремонт, благоустрій
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