На Волині запрацювала сучасна лінія з переробки деревини. ФОТО

Сучасну лінію із переробки деревини у Дубечному Старовижівського району запустили в роботу.Така подія – не лише суттєвий крок для подальшого економічного розвитку підприємства. Це 18 додаткових робочих місць у комфортних умовах, достойні заробітні плати для працівників, ріст обсягів реалізації продукції і відповідно – додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ."У зв’язку з потребою в переробці було прийнято відповідне рішення про встановлення таких ліній, в тому числі – на нижньому складі ДП “Старовижівське ЛГ”, що в Дубечнівській ОТГ. Нині нашими державними підприємствами переробляється 32% від заготівлі круглого лісу. Після запуску цих ліній у роботу прогнозується суттєве нарощення показників. Річна норма переробки деревини цією лінією – 16 тисяч м3. Крім того, на підприємстві створено 18 нових робочих місць із комфортними умовами, щомісячні обсяги реалізації продукції зростуть на 2,2 млн грн. За індикативними розрахунками, зросте заробітна плата працівників і становитиме вона в межах 12 тисяч гривень, – зазначивЗважаючи на те, що така подія досить важлива не лише для самого підприємства, а й для Дубечнівської громади та району в цілому, на символічне відкриття завітали голова Старовижівської райдержадміністрації Анатолій Бринчук, голова районної ради Юрій Кудацький, голова Дубечнівської ОТГ Анатолій Костючик.Анатолій Бринчук зокрема подякував лісівникам за такий внесок у розвиток району, наголосивши, що особливо вражений сучасними умовами, в яких тепер будуть працювати люди."Ми відкриваємо садочки, школи – і це все добре. Але дуже добре, коли у нас працює економіка, є виробництво. Від цього залежить міць нашої країни", – зазначив голова райдержадміністрації.Слова вдячності та побажання подальшого розвитку лісівникам висловив також Юрій Кудацький."Наша сільська рада чи не найбільше зацікавлена у відкритті цієї лінії. Ми дуже задоволені співпрацею із держлісгоспом. Адже тільки за 10 місяців цього року завдяки нашим лісівникам до сільського бюджету надійшло майже 600 тисяч гривень. До кінця року надійде ще не менше 200 тисяч. Це суттєві кошти для нашої громади. Крім того, отримуємо допомогу і у вигляді деревини, допомагають лісівники і дровами", – розповів Анатолій Костючик.На закупівлю та встановлення лінії було витрачено 3 млн грн, зароблених підприємством. Окупність об’єкта – 3,5 роки. Про це розповів директор ДП «Старовижівське ЛГ» Анатолій Ярмолюк.Анатолій Володимирович також зазначив, що за зміну тут перероблятиметься до 30 кубів круглого лісу. Працюватиме лінія у 2 зміни. Роботу виконуватимуть 54 людини, переважно – жителі місцевої громади. До речі, підприємство подбало і про доїзд для працівників. Крім ремонту самого приміщення, облаштували нові побутові кімнати та душові кабіни. Тож умови роботи – досить комфортні.Чітко усвідомлюючи цілі та потреби, такі пріоритети перед керівниками державних лісогосподарських підприємств ставить начальник ВОУЛМГ Олександр Кватирко. Саме з його ініціативи на Волині було придбано та встановлено три таких дереообробних лінії. Ще дві днями буде запущено в роботу у ДП «Камінь-Каширське ЛГ» та ДП «Любомльське ЛГ».