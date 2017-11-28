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Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО

Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Початок листопада подарував шачанам друге бабине літо.

Про це пише Район.Шацьк.

І в таку погоду гріх не скористатися нагодою і не побувати на перлинах Шацького найціонального парку - озерах. Одне з них - Люцимер - ніби справжній лицемір - у вітряну похмуру погоду - грізне, у тиху - лагідне.

Протягом останніх двох днів сонце та безвітряна погода створювали на озерах справді невимовну атмосферу тепла та спокою. А сонячне проміння срібним сяйвом вигравало на тихих та спокійних хвилях Люцимера.

І нагадує воно швидше море, ніж поліське озеро.

І враження від цього - просто неймовірні.

Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО

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Теги: озеро, фото
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