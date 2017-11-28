Сонячна осінь на волинському озері. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Початок листопада подарував шачанам друге бабине літо.
Про це пише Район.Шацьк.
І в таку погоду гріх не скористатися нагодою і не побувати на перлинах Шацького найціонального парку - озерах. Одне з них - Люцимер - ніби справжній лицемір - у вітряну похмуру погоду - грізне, у тиху - лагідне.
Протягом останніх двох днів сонце та безвітряна погода створювали на озерах справді невимовну атмосферу тепла та спокою. А сонячне проміння срібним сяйвом вигравало на тихих та спокійних хвилях Люцимера.
І нагадує воно швидше море, ніж поліське озеро.
І враження від цього - просто неймовірні.
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Про це пише Район.Шацьк.
І в таку погоду гріх не скористатися нагодою і не побувати на перлинах Шацького найціонального парку - озерах. Одне з них - Люцимер - ніби справжній лицемір - у вітряну похмуру погоду - грізне, у тиху - лагідне.
Протягом останніх двох днів сонце та безвітряна погода створювали на озерах справді невимовну атмосферу тепла та спокою. А сонячне проміння срібним сяйвом вигравало на тихих та спокійних хвилях Люцимера.
І нагадує воно швидше море, ніж поліське озеро.
І враження від цього - просто неймовірні.
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