Василю Гею відкрили пам'ятну дошку в рідному селі. ФОТО

Василю Гею.



На урочистість зібралися учні місцевої школи, односельці та родичі майстра літературного слова, гості, - пише



Школярі та педагогічний колектив підготували зворушливу літературно-музичну композицію, під час якої декламували твори Василя Гея та виконували пісні на його слова.



Право урочисто відкрити меморіальну дошку учасники зібрання доручили першому заступнику голови облради Олександру Пирожику та голові Любомльської райради Миколі Сушику, а освятити — благочинному Любомльського району, настоятелю парафії Архистратига Михаїла отцю Віктору Возняку. Пам’ять письменника вшанували хвилиною мовчання.



Довідково:



Василь Гей народився 14 січня 1942 року в селі Заболоття Любомльського району. Після закінчення семирічки у рідному селі та десятирічки в селі Головно працював завідувачем сільської бібліотеки та клубу, вчителював, служив у війську.



Повернувшись після трирічної служби в армії, став працювати кореспондентом Любомльської районної газети. Звідти запрошений на роботу в обласну молодіжну газету до Луцька, де був кореспондентом, завідувачем відділу, керівником літературної студії “Лесин кадуб”.



Водночас навчався на редакторському факультеті Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова у Львові. У 1989-2006 роках очолював Волинську організацію Національної спілки письменників України. Поет, прозаїк, критик, публіцист. Лауреат літературної премії імені Андрія Головка, літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського та міжнародної премії імені Дмитра Нитченка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 9 листопада, у Заболоттівській школі відбулося відкриття пам’ятної дошки уродженцю села, відомому волинському письменникуНа урочистість зібралися учні місцевої школи, односельці та родичі майстра літературного слова, гості, - пише Кордон Школярі та педагогічний колектив підготували зворушливу літературно-музичну композицію, під час якої декламували твори Василя Гея та виконували пісні на його слова.Право урочисто відкрити меморіальну дошку учасники зібрання доручили першому заступнику голови облради Олександру Пирожику та голові Любомльської райради Миколі Сушику, а освятити — благочинному Любомльського району, настоятелю парафії Архистратига Михаїла отцю Віктору Возняку. Пам’ять письменника вшанували хвилиною мовчання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію