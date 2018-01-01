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У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО

У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО
Працівників культури та народного мистецтва Волинської області привітали з професійним святом.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначається щорічно 9 листопада разом із Днем української писемності та мови. З нагоди свята працівникам культурної сфери Волині організували свято – відзначення найкращих та грандіозний концерт, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА у Facebook.

Вітали присутніх голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, заступник голови обласної ради Роман Карпюк, начальниця управління культури з питань релігії та національностей облдержадміністрації Ольга Чубара, члени профспілкових організацій.

Зокрема, Олександр Савченко відзначив, що культурна сфера Волині розвивається на високому рівні:

"Так як ми любимо нашу Волинь – не любить її ніхто. Так як ми плекаємо свої надбання, традиції та творчість – так не береже її ніхто. Окрім того, ми багато досвіду передаємо в інші області України та за кордон. В той же час, в залі багато людей, які є функціонерами – вашим організаторським здібностям варто позаздрити. На Волині культурне середовище високого рівня. Наші колективи відомі, сотні волинян мають відзнаки Президента та урядові відзнаки. Тож бажаю вам наснаги, оптимізму, творчого вогню та віри у світле майбутнє Княжої Волині та України".

Окрім привітань, Савченко вручив столичні відзнаки - Указом Президента України Петра Порошенка присвїли почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» Сергію Шишкіну – музикантові, громадському діячу з міста Володимир-Волинський.

Почесну грамоту Кабінету Міністрів України Сергія Єфіменка вручили директору Волинської обласної філармонії.

Також найвидатніші представники галузі краю отримали подяки та дипломи від обласної державної адміністрації.

У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО
У Луцьку з професійним святом привітали працівників культури. ФОТО

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Теги: Олександр Савченко, свято, привітання
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