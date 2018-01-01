Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 листопада





У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Любешові, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається за

даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +2 до +4 градусів, удень до +7…+11.



Вітер південний, південно-східний і східний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Любешові, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається заданими Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +2 до +4 градусів, удень до +7…+11.Вітер південний, південно-східний і східний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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