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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 листопада
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Світязі, Любешові, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається за
даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +2 до +4 градусів, удень до +7…+11.

Вітер південний, південно-східний і східний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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