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Команда зірки з Луцька Монатіка потрапила у 5 номінацій Pro Party головної музичної премії

Команда зірки з Луцька Монатіка потрапила у 5 номінацій Pro Party головної музичної премії
Команда, з якою співак співпрацює протягом останніх кількох років, номінована на Pro Party M1 Music Awards.

Команда мультиартиста MONATIK, який родом з Луцька, з якою він співпрацює протягом останніх кількох років, номінована на 5 нагород Pro Party M1 Music Awards, - пише ТСН.

Цей рік для команди MONATIK видався дуже продуктивним: у мультиартиста вийшло три відео-роботи - "То от чего без ума", найгучніша колаборація року з Надею Дорофеєвої - "Глубоко", а також "Зашивает душу".

Ці сингли увійдуть до третього альбому, презентація якого відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський".

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За традицією перед головною церемонією нагородження M1 Music Awards організатори нагороджують на Pro Party тих, чия робота залишається за кадром. 

Так команда MONATIK боротиметься за ногороди у таких номінаціях:

"Кліпмейкер" - Таню Муіньйо.

"Оператор-постановник" - Микита Кузьменко

"Саунд-Продакшн" - MonatikChilibiSound

"Хореографія" - Денис Стульников

"Стиліст" - Таню Муіньйо

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Теги: Монатік, успіх, популярність
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