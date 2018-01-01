Команда зірки з Луцька Монатіка потрапила у 5 номінацій Pro Party головної музичної премії
Сьогодні, 19:20
Команда, з якою співак співпрацює протягом останніх кількох років, номінована на Pro Party M1 Music Awards.
Команда мультиартиста MONATIK, який родом з Луцька, з якою він співпрацює протягом останніх кількох років, номінована на 5 нагород Pro Party M1 Music Awards, - пише ТСН.
Цей рік для команди MONATIK видався дуже продуктивним: у мультиартиста вийшло три відео-роботи - "То от чего без ума", найгучніша колаборація року з Надею Дорофеєвої - "Глубоко", а також "Зашивает душу".
Ці сингли увійдуть до третього альбому, презентація якого відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський".
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За традицією перед головною церемонією нагородження M1 Music Awards організатори нагороджують на Pro Party тих, чия робота залишається за кадром.
Так команда MONATIK боротиметься за ногороди у таких номінаціях:
"Кліпмейкер" - Таню Муіньйо.
"Оператор-постановник" - Микита Кузьменко
"Саунд-Продакшн" - MonatikChilibiSound
"Хореографія" - Денис Стульников
"Стиліст" - Таню Муіньйо
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Команда мультиартиста MONATIK, який родом з Луцька, з якою він співпрацює протягом останніх кількох років, номінована на 5 нагород Pro Party M1 Music Awards, - пише ТСН.
Цей рік для команди MONATIK видався дуже продуктивним: у мультиартиста вийшло три відео-роботи - "То от чего без ума", найгучніша колаборація року з Надею Дорофеєвої - "Глубоко", а також "Зашивает душу".
Ці сингли увійдуть до третього альбому, презентація якого відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський".
Читайте також: Зі мною сталося неймовірне: Monatik розповів, як зустрівся з легендою моди
За традицією перед головною церемонією нагородження M1 Music Awards організатори нагороджують на Pro Party тих, чия робота залишається за кадром.
Так команда MONATIK боротиметься за ногороди у таких номінаціях:
"Кліпмейкер" - Таню Муіньйо.
"Оператор-постановник" - Микита Кузьменко
"Саунд-Продакшн" - MonatikChilibiSound
"Хореографія" - Денис Стульников
"Стиліст" - Таню Муіньйо
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