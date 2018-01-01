Команда зірки з Луцька Монатіка потрапила у 5 номінацій Pro Party головної музичної премії





Команда мультиартиста MONATIK, який родом з Луцька, з якою він співпрацює протягом останніх кількох років, номінована на 5 нагород Pro Party M1 Music Awards, - пише



Цей рік для команди MONATIK видався дуже продуктивним: у мультиартиста вийшло три відео-роботи - "То от чего без ума", найгучніша колаборація року з Надею Дорофеєвої - "Глубоко", а також "Зашивает душу".



Ці сингли увійдуть до третього альбому, презентація якого відбудеться 1 червня 2019 року на НСК "Олімпійський".



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За традицією перед головною церемонією нагородження M1 Music Awards організатори нагороджують на Pro Party тих, чия робота залишається за кадром.



Так команда MONATIK боротиметься за ногороди у таких номінаціях:



"Кліпмейкер" - Таню Муіньйо.



"Оператор-постановник" - Микита Кузьменко



"Саунд-Продакшн" - MonatikChilibiSound



"Хореографія" - Денис Стульников



"Стиліст" - Таню Муіньйо

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