Оповита туманом дитяча залізниця в Луцьку. ФОТО

Андрій Тимчук поділився світлинами дитячої залізниці, оповитої туманом.



Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



«Туман у Луцьку сьогодні був чарівним», - зазначив Тимчук.



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