Оповита туманом дитяча залізниця в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 21:40
Лідер волинського гурту «ФлайzZzа» Андрій Тимчук поділився світлинами дитячої залізниці, оповитої туманом.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Туман у Луцьку сьогодні був чарівним», - зазначив Тимчук.
ЧИТАТИ ЩЕ: Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
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Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Туман у Луцьку сьогодні був чарівним», - зазначив Тимчук.
ЧИТАТИ ЩЕ: Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
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