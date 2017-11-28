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Оповита туманом дитяча залізниця в Луцьку. ФОТО

Оповита туманом дитяча залізниця в Луцьку. ФОТО
Лідер волинського гурту «ФлайzZzа» Андрій Тимчук поділився світлинами дитячої залізниці, оповитої туманом.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Туман у Луцьку сьогодні був чарівним», - зазначив Тимчук.

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Оповита туманом дитяча залізниця в Луцьку. ФОТО
Оповита туманом дитяча залізниця в Луцьку. ФОТО
Оповита туманом дитяча залізниця в Луцьку. ФОТО




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Теги: туман, Луцьк
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