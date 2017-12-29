Опублікували фото вечірнього Луцька у тумані

Віктор Чухрай поділився світлинами вечірнього Луцька, оповитого туманом.



Про це йдеться в дописі на його сторінці у соціальній мережі Facebook.



Віктор Чухрай опублікував низку світлин вечірнього Луцька, оповитих загадковим туманом.



Усі фото зроблені у центрі Луцька.



«Доброго вечора, Луцьк. Сьогодні синій туман...» - написав фотограф.







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