Через маршрутки лучани розпочали збір підписів. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
У Луцьку мешканці мікрорайону ЛПЗ почали збирати підписи за відновлення транспортного сполучення із Вересневим.
Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
У травні перевізник маршруту №4 розірвав договір із міською владою. З тих пір альтернативи лучанам досі не запропонували.
Коли відновлять транспортне сполучення між мікрорайонами ЛПЗ та Вересневе у Луцьку – у відео.
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Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
У травні перевізник маршруту №4 розірвав договір із міською владою. З тих пір альтернативи лучанам досі не запропонували.
Коли відновлять транспортне сполучення між мікрорайонами ЛПЗ та Вересневе у Луцьку – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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