Через маршрутки лучани розпочали збір підписів. ВІДЕО

відновлення транспортного сполучення із Вересневим.



Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



У травні перевізник маршруту №4 розірвав договір із міською владою. З тих пір альтернативи лучанам досі не запропонували.



Коли відновлять транспортне сполучення між мікрорайонами ЛПЗ та Вересневе у Луцьку – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку мешканці мікрорайону ЛПЗ почали збирати підписи заіз Вересневим.Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.У травні перевізник маршруту №4 розірвав договір із міською владою. З тих пір альтернативи лучанам досі не запропонували.Коли відновлять транспортне сполучення між мікрорайонами ЛПЗ та Вересневе у Луцьку – у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію