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Через маршрутки лучани розпочали збір підписів. ВІДЕО

Через маршрутки лучани розпочали збір підписів. ВІДЕО
У Луцьку мешканці мікрорайону ЛПЗ почали збирати підписи за відновлення транспортного сполучення із Вересневим.

Про це йдеться у відео на сторінці телеканалу UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

У травні перевізник маршруту №4 розірвав договір із міською владою. З тих пір альтернативи лучанам досі не запропонували.

Коли відновлять транспортне сполучення між мікрорайонами ЛПЗ та Вересневе у Луцьку – у відео.



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Теги: маршрутка, Луцьк
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