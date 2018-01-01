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Сказали, коли завершать ремонт на Винниченка в Луцьку. ВІДЕО

Сказали, коли завершать ремонт на Винниченка в Луцьку. ВІДЕО
Заміну бруківки на вулиці Винниченка в Луцьку комунальники мають завершити до кінця року.

Про це йдеться у сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

У Луцьку стару бруківку замінюють на вулиці Винниченка на нову.

Директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Юрій Крась каже, що роботи мають завершити до кінця року. З його слів вартість робіт - 8 мільйонів гривень.

Подробиці – у відео.



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Теги: ремонт, дорога
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