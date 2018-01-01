Сказали, коли завершать ремонт на Винниченка в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
Заміну бруківки на вулиці Винниченка в Луцьку комунальники мають завершити до кінця року.
Про це йдеться у сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку стару бруківку замінюють на вулиці Винниченка на нову.
Директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Юрій Крась каже, що роботи мають завершити до кінця року. З його слів вартість робіт - 8 мільйонів гривень.
Подробиці – у відео.
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Про це йдеться у сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку стару бруківку замінюють на вулиці Винниченка на нову.
Директор департаменту житлово-комунального господарства міськради Юрій Крась каже, що роботи мають завершити до кінця року. З його слів вартість робіт - 8 мільйонів гривень.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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