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Подружжя з Волині відсвяткувало смарагдове весілля. ФОТО

Подружжя з Волині відсвяткувало смарагдове весілля. ФОТО
Подружня пара Музичуків із Турійського району відзначила смарагдове весілля, проживши у шлюбі 55 років.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головного управління юстиції у Волинській області у соціальній мережі Facebook.

У день смарагдового весілля подружжя отримує привітання з 55-ю річницею весілля від дітей, внуків, а також від усіх рідних та близьких.

Зокрема працівники Турійського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану завітали до подружжя Музичуків з привітаннями ювілею шлюбу та провели показовий обряд ювілею весілля, привітавши із 55-річчям шлюбу щасливу сім’ю - Степана Парфеновича та Тамару Оксентіївну.

Вони 8 листопада 1963 року зареєстрували шлюб у виконавчому комітеті Клюської сільської ради Турійського району.



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Теги: весілля
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