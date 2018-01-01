Подружжя з Волині відсвяткувало смарагдове весілля. ФОТО
Сьогодні, 07:06
Подружня пара Музичуків із Турійського району відзначила смарагдове весілля, проживши у шлюбі 55 років.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головного управління юстиції у Волинській області у соціальній мережі Facebook.
У день смарагдового весілля подружжя отримує привітання з 55-ю річницею весілля від дітей, внуків, а також від усіх рідних та близьких.
Зокрема працівники Турійського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану завітали до подружжя Музичуків з привітаннями ювілею шлюбу та провели показовий обряд ювілею весілля, привітавши із 55-річчям шлюбу щасливу сім’ю - Степана Парфеновича та Тамару Оксентіївну.
Вони 8 листопада 1963 року зареєстрували шлюб у виконавчому комітеті Клюської сільської ради Турійського району.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головного управління юстиції у Волинській області у соціальній мережі Facebook.
У день смарагдового весілля подружжя отримує привітання з 55-ю річницею весілля від дітей, внуків, а також від усіх рідних та близьких.
Зокрема працівники Турійського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану завітали до подружжя Музичуків з привітаннями ювілею шлюбу та провели показовий обряд ювілею весілля, привітавши із 55-річчям шлюбу щасливу сім’ю - Степана Парфеновича та Тамару Оксентіївну.
Вони 8 листопада 1963 року зареєстрували шлюб у виконавчому комітеті Клюської сільської ради Турійського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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