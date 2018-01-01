вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО

У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та легковика Subaru сталася у центрі Луцька ввечері 9 листопада.

Про це пишуть Волинські новини.

Як повідомили очевидці пригоди, тролейбус щойно рушив з місця зупинки біля ЦУМу, коли водій Subaru раптово почав рух з місця стоянки та зачепив правий бік тролейбуса.

Зі слів водія тролейбуса, водій легковика пропонував йому «вирішити питання» на місці пригоди, проте він не погодився, адже тролейбус щойно з ремонту, та викликав патрульних.

Через ДТП центрі міста утворився невеликий затор, оскільки тролейбуси змушені призупинити рух.

У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 00:23
10 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мешканці сіл біля Луцька через аварію сидять без світла
09 листопад, 23:05
Через маршрутки лучани розпочали збір підписів. ВІДЕО
09 листопад, 22:12
Опублікували фото вечірнього Луцька у тумані
09 листопад, 21:48
Схожі новини
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
09 листопад, 10:05
Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО Аварія в Луцьку: зіткнулися Jeep і «Москвич». ФОТО
08 листопад, 22:18
З’явилося відео з місця ДТП за участю маршрутки в Луцьку З’явилося відео з місця ДТП за участю маршрутки в Луцьку
06 листопад, 22:51
Стояли і знімали, - очевидець ДТП біля «Там там» у Луцьку Стояли і знімали, - очевидець ДТП біля «Там там» у Луцьку
02 листопад, 23:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 00:23
 0
10 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Мешканці сіл біля Луцька через аварію сидять без світла
09 листопад, 23:05
 0
Через маршрутки лучани розпочали збір підписів. ВІДЕО
09 листопад, 22:12
 0
Опублікували фото вечірнього Луцька у тумані
09 листопад, 21:48
 0
Медіа
відео
1/8