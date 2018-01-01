У центрі Луцька автомобіль Subaru врізався у тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 00:23
Дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та легковика Subaru сталася у центрі Луцька ввечері 9 листопада.
Про це пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці пригоди, тролейбус щойно рушив з місця зупинки біля ЦУМу, коли водій Subaru раптово почав рух з місця стоянки та зачепив правий бік тролейбуса.
Зі слів водія тролейбуса, водій легковика пропонував йому «вирішити питання» на місці пригоди, проте він не погодився, адже тролейбус щойно з ремонту, та викликав патрульних.
Через ДТП центрі міста утворився невеликий затор, оскільки тролейбуси змушені призупинити рух.
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Про це пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці пригоди, тролейбус щойно рушив з місця зупинки біля ЦУМу, коли водій Subaru раптово почав рух з місця стоянки та зачепив правий бік тролейбуса.
Зі слів водія тролейбуса, водій легковика пропонував йому «вирішити питання» на місці пригоди, проте він не погодився, адже тролейбус щойно з ремонту, та викликав патрульних.
Через ДТП центрі міста утворився невеликий затор, оскільки тролейбуси змушені призупинити рух.
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