Подружня пара на Волині відзначила «діамантове» весілля. ФОТО
Сьогодні, 01:32
Подружжя із села Сокіл Рожищенського району відсвяткувало «діамантове» весілля. Вони одружені вже 60 років.
Про це розповіла Анна Романовська, - інформує «Район. Рожище».
Людмила Приймачок та Ананій Приймачок разом вже 60 років. Дід родом із села Духче Рожищенського району, бабця — корінна соколянка.
Одружились, коли їй було 20 років, а йому — 22. Купили собі хату у центрі Сокола, тримали господарство. Ананій Приймачок ще й досі запрягає коня та працює в полі.
Виховали троє дітей, мають правнуків.
Дівчина розповідає, що протягом усього сімейного життя подружжя Приймачків — нерозлучне: разом і на поле, і до церкви, і на свята.
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Про це розповіла Анна Романовська, - інформує «Район. Рожище».
Людмила Приймачок та Ананій Приймачок разом вже 60 років. Дід родом із села Духче Рожищенського району, бабця — корінна соколянка.
Одружились, коли їй було 20 років, а йому — 22. Купили собі хату у центрі Сокола, тримали господарство. Ананій Приймачок ще й досі запрягає коня та працює в полі.
Виховали троє дітей, мають правнуків.
Дівчина розповідає, що протягом усього сімейного життя подружжя Приймачків — нерозлучне: разом і на поле, і до церкви, і на свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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