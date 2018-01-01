Подружня пара на Волині відзначила «діамантове» весілля. ФОТО





Про це розповіла Анна Романовська, - інформує «



Людмила Приймачок та Ананій Приймачок разом вже 60 років. Дід родом із села Духче Рожищенського району, бабця — корінна соколянка.



Одружились, коли їй було 20 років, а йому — 22. Купили собі хату у центрі Сокола, тримали господарство. Ананій Приймачок ще й досі запрягає коня та працює в полі.



Виховали троє дітей, мають правнуків.



Дівчина розповідає, що протягом усього сімейного життя подружжя Приймачків — нерозлучне: разом і на поле, і до церкви, і на свята.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжя із села Сокіл Рожищенського району відсвяткувало «діамантове» весілля. Вони одружені вже 60 років.Про це розповіла, - інформує « Район. Рожище ».таразом вже 60 років. Дід родом із села Духче Рожищенського району, бабця — корінна соколянка.Одружились, коли їй було 20 років, а йому — 22. Купили собі хату у центрі Сокола, тримали господарство. Ананій Приймачок ще й досі запрягає коня та працює в полі.Виховали троє дітей, мають правнуків.Дівчина розповідає, що протягом усього сімейного життя подружжя Приймачків — нерозлучне: разом і на поле, і до церкви, і на свята.

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