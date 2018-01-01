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Подружня пара на Волині відзначила «діамантове» весілля. ФОТО

Подружня пара на Волині відзначила «діамантове» весілля. ФОТО
Подружжя із села Сокіл Рожищенського району відсвяткувало «діамантове» весілля. Вони одружені вже 60 років.

Про це розповіла Анна Романовська, - інформує «Район. Рожище».

Людмила Приймачок та Ананій Приймачок разом вже 60 років. Дід родом із села Духче Рожищенського району, бабця — корінна соколянка.

Одружились, коли їй було 20 років, а йому — 22. Купили собі хату у центрі Сокола, тримали господарство. Ананій Приймачок ще й досі запрягає коня та працює в полі.

Виховали троє дітей, мають правнуків.

Дівчина розповідає, що протягом усього сімейного життя подружжя Приймачків — нерозлучне: разом і на поле, і до церкви, і на свята.



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Теги: весілля
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