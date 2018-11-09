З’явилося відео, як фура врізалася в авто Лещенка
Сьогодні, 04:00
У мережі з’явилося відео моменту зіткнення вантажівки з автомобілем народного депутата Сергія Лещенка.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Відео опублікував Андрій Дзиндзя на YouTube.
На ролику видно, як фура врізається у Volkswagen, що стоїть на узбіччі.
Нагадаємо, про ДТП повідомив у соцмережах сам Лещенко. Він і водій фури не постраждали. Помічницю нардепа, яка була з ним в машині, госпіталізували з підозрою на струс мозку.
ДТП сталася по дорозі на Пущу-Водицю з боку Оболоні. Нардеп зупинився на узбіччі для перегляду карти і в його авто влетіла вантажівка DAF.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Відео опублікував Андрій Дзиндзя на YouTube.
На ролику видно, як фура врізається у Volkswagen, що стоїть на узбіччі.
Нагадаємо, про ДТП повідомив у соцмережах сам Лещенко. Він і водій фури не постраждали. Помічницю нардепа, яка була з ним в машині, госпіталізували з підозрою на струс мозку.
ДТП сталася по дорозі на Пущу-Водицю з боку Оболоні. Нардеп зупинився на узбіччі для перегляду карти і в його авто влетіла вантажівка DAF.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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