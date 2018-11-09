З’явилося відео, як фура врізалася в авто Лещенка

Сергія Лещенка.



Про це повідомляють



Відео опублікував Андрій Дзиндзя на YouTube.



На ролику видно, як фура врізається у Volkswagen, що стоїть на узбіччі.











Нагадаємо, про ДТП повідомив у соцмережах сам Лещенко. Він і водій фури не постраждали. Помічницю нардепа, яка була з ним в машині, госпіталізували з підозрою на струс мозку.



ДТП сталася по дорозі на Пущу-Водицю з боку Оболоні. Нардеп зупинився на узбіччі для перегляду карти і в його авто влетіла вантажівка DAF.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилося відео моменту зіткнення вантажівки з автомобілем народного депутатаПро це повідомляють Факти ICTV Відео опублікувавна YouTube.На ролику видно, як фура врізається у Volkswagen, що стоїть на узбіччі.Нагадаємо, про ДТП повідомив у соцмережах сам Лещенко. Він і водій фури не постраждали. Помічницю нардепа, яка була з ним в машині, госпіталізували з підозрою на струс мозку.ДТП сталася по дорозі на Пущу-Водицю з боку Оболоні. Нардеп зупинився на узбіччі для перегляду карти і в його авто влетіла вантажівка DAF.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію