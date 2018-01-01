Із маршрутки на ходу випала жінка. ВІДЕО





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За словами очевидця, під час руху в салоні маршрутки № 84 Наті – Одеса відкрилася задні двері, і жінка випала.



Її госпіталізували з серйозними травмами.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Нерубайське на Одещині з маршрутки № 84 Нати – Одеса на ходу випала жінка.Про це повідомляє Думская За словами очевидця, під час руху в салоні маршрутки № 84 Наті – Одеса відкрилася задні двері, і жінка випала.Її госпіталізували з серйозними травмами.

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