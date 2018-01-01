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Із маршрутки на ходу випала жінка. ВІДЕО

Із маршрутки на ходу випала жінка. ВІДЕО
У селі Нерубайське на Одещині з маршрутки № 84 Нати – Одеса на ходу випала жінка.

Про це повідомляє Думская.

За словами очевидця, під час руху в салоні маршрутки № 84 Наті – Одеса відкрилася задні двері, і жінка випала.

Її госпіталізували з серйозними травмами.





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Теги: ДТП
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