Із маршрутки на ходу випала жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:04
У селі Нерубайське на Одещині з маршрутки № 84 Нати – Одеса на ходу випала жінка.
Про це повідомляє Думская.
За словами очевидця, під час руху в салоні маршрутки № 84 Наті – Одеса відкрилася задні двері, і жінка випала.
Її госпіталізували з серйозними травмами.
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Про це повідомляє Думская.
За словами очевидця, під час руху в салоні маршрутки № 84 Наті – Одеса відкрилася задні двері, і жінка випала.
Її госпіталізували з серйозними травмами.
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