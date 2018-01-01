«Це було легендарно»: під співаком у Луцьку провалилася сцена

Лідер відомого гурту «Фіолет»зізнався, що у нього під ногами у Луцьку провалилася сцена.Про цей інцидент він написав у соціальній мережі Facebook.«Дякую, Луцьк! Це було легендарно. Ну і так... вперше сцена під моїми ногами підступно зламалася. Всіх ще раз обійняв! Тернопіль, ви наступні!» - написав Мартинюк у соцмережі і поділився світлиною із травмованим боком.Користувачі соцмережі не жарт схвилювалися станом здоров’я співака, залишаючи десятки співчутливих постій.«Дякую друзі) Все під контролем», - відповів Мартинюк.Нагадаємо, вчора гурт «Фіолет» виступив у Луцьку із концертом «Aurora».