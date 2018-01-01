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«Це було легендарно»: під співаком у Луцьку провалилася сцена

«Це було легендарно»: під співаком у Луцьку провалилася сцена
Лідер відомого гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк зізнався, що у нього під ногами у Луцьку провалилася сцена.

Про цей інцидент він написав у соціальній мережі Facebook.

«Дякую, Луцьк! Це було легендарно. Ну і так... вперше сцена під моїми ногами підступно зламалася. Всіх ще раз обійняв! Тернопіль, ви наступні!» - написав Мартинюк у соцмережі і поділився світлиною із травмованим боком.

«Це було легендарно»: під співаком у Луцьку провалилася сцена


Користувачі соцмережі не жарт схвилювалися станом здоров’я співака, залишаючи десятки співчутливих постій.

«Дякую друзі) Все під контролем», - відповів Мартинюк.

Нагадаємо, вчора гурт «Фіолет» виступив у Луцьку із концертом «Aurora».

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Теги: інцидент, Луцьк
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